Barroso determina que enfermeiros podem realizar aborto legal

Barroso determina que enfermeiros podem realizar aborto legal

Ministro deu decisão liminar na véspera de se aposentar do STF, o que acontece neste sábado (18)

ANA POMPEU E ANGELA BOLDRINI

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 21:37

BRASÍLIA E SÃO PAULO - O ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou nesta sexta-feira (17) que enfermeiros possam realizar o procedimento de aborto nos casos permitidos pela legislação.

"Em razão do déficit assistencial que torna insuficiente a proteção de mulheres e, sobretudo, de meninas vitimas de estupro, fica facultado a profissionais de enfermagem prestar auxilio ao procedimento necessário a interrupção da gestação, nos casos em que ela seja licita", disse.

Também nesta sexta (17), ele decidiu votar na ação que descriminaliza o aborto até a 12ª semana de gestação como um de seus últimos atos na corte antes da aposentadoria. Este é o último dia de Barroso como ministro do Supremo, já que ele antecipou sua aposentadoria.

Luís Roberto Barroso, ministro do STF
Luís Roberto Barroso teve seu último dia como ministro do STF nesta sexta (17) Crédito: Antonio Augusto/STF

A ADPF (arguição de descumprimento de preceito fundamental) 1207 pede pela possibilidade de que outros profissionais de saúde, como enfermeiros, realizem o aborto legal.

Em outra ação, a ADPF 989 pede que o Supremo crie mecanismos para assegurar o direito à interrupção da gestação nas hipóteses já permitidas pelo Código Penal (risco à vida da gestante e gravidez por estupro) e em casos de fetos anencéfalos.

Em 2012, antes de ser ministro, Barroso atuou como advogado na ação que liberou o aborto também em casos de anencefalia.

Nesta sexta-feira (17), o ministro pediu ao presidente da corte, Edson Fachin, uma sessão virtual extraordinária para que possa deixar seu voto registrado antes de deixar o tribunal neste sábado (18).

  Viu algum erro?
  Fale com a redação

