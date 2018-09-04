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Comprova

Bandeira com número que remete ao PCC apareceu em vídeo de Alckmin

Checagem de informação descobriu que a primeira versão foi enviada pela assessoria do candidato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 18:36

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 18:36

Um clipe da campanha do candidato à Presidência Geraldo Alckmin (PSDB) foi divulgado pela assessoria dele com duas referências à facção criminosa ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e, em seguida, substituído por uma nova versão. Perfis em redes sociais difundiram a primeira delas e o Comprova verificou que, de fato, há duas edições diferentes. 
O projeto Comprova reúne 24 empresas de comunicação do Brasil para combater a desinformação na campanha eleitoral à Presidência da República. A checagem foi realizada por equipe formada por profissionais de Veja, Poder 360 e Bandnews FM. O conteúdo foi publicado pelo Comprova após Nova Escola, Jornal do Commercio, UOL, O Povo, Gazeta do Povo, SBT, Correio do Povo e Gazeta Online concordarem com a verificação.
Na manhã do dia 28 de agosto de 2018, a assessoria do tucano divulgou um jingle do candidato em um grupo de WhatsApp destinado a jornalistas que cobrem a campanha de Alckmin. Logo nos primeiros segundos do vídeo, uma jovem percorre as vielas de uma favela e numa bandeira do Brasil aparece a inscrição "1533" no lugar de Ordem e Progresso. A combinação dos algarismos é uma referência à posição em que as letras PCC aparecem no alfabeto ("P" é a 15ª e "C" é a 3ª). O PCC teve origem em São Paulo.
Embora tenha sido a própria campanha de Geraldo Alckmin a divulgar o vídeo com o "1533" no WhatsApp, o site do presidenciável publicou um "desmentido" em que acusa "mentirosos de plantão" de usarem uma "versão não oficial do clipe, que vazou na internet" e a editarem "para inserir imagens em alusão ao crime organizado".
A equipe de Alckmin acabou distribuindo uma nova versão do jingle, produzida pela Farol Filmes, da qual um dos sócios é Lula Guimarães, marqueteiro-chefe da campanha do tucano. O portal Poder360 manteve os dois vídeos em seu canal no YouTube para que as cenas possam ser comparadas. Veja abaixo:
Na primeira versão do jingle, o "1533" é mostrado aos 8 segundos, dentro de uma bandeira do Brasil (no lugar da inscrição "Ordem e Progresso"). A inscrição volta a aparecer quando o vídeo chega a 1 minuto. Confira:
Na segunda versão do videoclipe, a jovem ganhou mais destaque, ficando ao centro da imagem e a bandeira foi desfocada manualmente. Ao ser questionada sobre o motivo da mudança, a equipe de marketing de Alckmin alegou questões "técnicas". Veja:
No dia 30 de agosto de 2018, uma postagem do perfil no Twitter chamado "Corote" divulgou trecho do vídeo de Alckmin. A publicação dá link para o Poder360, mas usa um vídeo montado por ele com parte de um texto publicado no site Tribuna do Paraná. Este tuíte foi visto 72,5 mil vezes e teve 1,3 mil compartilhamentos.
A presença do PCC em São Paulo é um dos temas mais explorados pelos adversários de Alckmin. Ele governou o Estado por duas ocasiões (2001-2006 e 2011-2018) e é constantemente questionado sobre a atuação da facção nos períodos.

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