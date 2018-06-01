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São Paulo

Avião sofre pane e faz pouso forçado em condomínio de Tatuí, em SP

Monomotor tinha decolado do aeródromo local; piloto, que também é o dono da aeronave, nada sofreu, mas o avião ficou bastante danificado

Publicado em 01 de Junho de 2018 às 19:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2018 às 19:37
O avião monomotor era pilotado pelo dono e ficou destruído após pouso forçado num terreno, em Tatuí Crédito: José Antonio de Souza
Um avião monomotor fez um pouso forçado, na tarde desta sexta-feira (1) numa área descampada de um condomínio residencial, em Tatuí, interior de São Paulo. De acordo com a Guarda Civil Municipal, a aeronave sofreu uma pane após decolar do aeródromo da cidade, mas o piloto conseguiu fazer o pouso numa área desabitada, na Vila Angélica, à margem da rodovia Mário Batista Mori (SP 141). O piloto, que também é o dono da aeronave, nada sofreu, mas o avião ficou bastante danificado.
O dono do avião é morador da região e estava sozinho na aeronave. Conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião Flyer, modelo Pelican, está registrado na categoria experimental e tem a documentação em dia.
Após o acidente, o proprietário fez contato com o Centro Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Ceripa). Técnicos do órgão foram ao local para registrar a ocorrência e liberaram a remoção do aparelho por um guincho.

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