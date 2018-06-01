Avião sofre pane e faz pouso forçado em condomínio de Tatuí, em SP

Um avião monomotor fez um pouso forçado, na tarde desta sexta-feira (1) numa área descampada de um condomínio residencial, em Tatuí, interior de São Paulo. De acordo com a Guarda Civil Municipal, a aeronave sofreu uma pane após decolar do aeródromo da cidade, mas o piloto conseguiu fazer o pouso numa área desabitada, na Vila Angélica, à margem da rodovia Mário Batista Mori (SP 141). O piloto, que também é o dono da aeronave, nada sofreu, mas o avião ficou bastante danificado.