Que susto

Avião da Azul tem despressurização e máscaras são acionadas

Um avião da Azul que decolou de Congonhas, em São Paulo, com destino ao Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, registrou despressurização e precisou fazer um pouso rápido. Segundo a companhia, assim que foi detectada a falha técnica, as máscaras de oxigênio foram acionadas, e a tripulação solicitou prioridade de pouso no Santos Dumont.>