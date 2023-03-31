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Durante ciclismo

Atleta morre após engolir abelha enquanto pedalava em Manaus

Waldonilton de Andrade Reis, de 43 anos, ficou 21 dias internado até ter a morte encefálica confirmada nesta quinta (30); segundo médicos, ele teve choque anafilático

Publicado em 31 de Março de 2023 às 18:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 mar 2023 às 18:15
Waldonilton Andrade, atleta do Remo, morreu depois de engolir uma abelha enquanto pedalava
Waldonilton Andrade, atleta do Remo, morreu depois de engolir uma abelha enquanto pedalava Crédito: Redes sociais
O atleta Waldonilton de Andrade Reis, de 43 anos, morreu após ter engolido uma abelha enquanto pedalava em Manaus (AM). Ele fazia um treino de ciclismo na orla da praia da Ponta Negra, em Manaus, no dia 2 de março.
Waldonilton chegou a ficar 21 dias internado, mas teve a morte encefálica confirmada nesta quinta-feira (30). Os médicos informaram aos familiares que ele teve choque anafilático, e a morte cerebral aconteceu por ele ter ficado mais de três minutos sem oxigênio no cérebro.
A irmã do atleta, Rosilene Reis, disse que ele esperou muito tempo por atendimento.
As informações são do site g1.

Quem era Waldonilton

Waldonilton era apaixonado pela prática esportiva e praticava ciclismo e remo. Ele disputava competições de remo pelo Clube do Remo, do Pará, apesar de treinar em Manaus. O atleta também chegou a ser bicampeão Norte-Nordeste de Remo, em Brasília.

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