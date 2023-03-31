Atleta morre após engolir abelha enquanto pedalava em Manaus

Waldonilton Andrade, atleta do Remo, morreu depois de engolir uma abelha enquanto pedalava Crédito: Redes sociais

O atleta Waldonilton de Andrade Reis, de 43 anos, morreu após ter engolido uma abelha enquanto pedalava em Manaus (AM). Ele fazia um treino de ciclismo na orla da praia da Ponta Negra, em Manaus, no dia 2 de março.

Waldonilton chegou a ficar 21 dias internado, mas teve a morte encefálica confirmada nesta quinta-feira (30). Os médicos informaram aos familiares que ele teve choque anafilático, e a morte cerebral aconteceu por ele ter ficado mais de três minutos sem oxigênio no cérebro.

A irmã do atleta, Rosilene Reis, disse que ele esperou muito tempo por atendimento.

As informações são do site g1.

Quem era Waldonilton