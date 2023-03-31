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Latrocínio

PM é revistado e morto em roubo de moto na zona sul de São Paulo

O sargento Santo Donisete Marussi foi atingido após suspeitos perceberem que ele estava armado; após atirarem contra o policial, os criminosos fugiram com a moto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 mar 2023 às 09:01

Publicado em 31 de Março de 2023 às 09:01

Carro da PM utilizado por policiais do trânsito, unidade na qual o sargento Marussi foi lotado até se aposentar
Carro da PM utilizado por policiais do trânsito, unidade na qual o sargento Marussi foi lotado até se aposentar Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um policial militar aposentado foi assassinado em um roubo na noite de quarta-feira (28) no viaduto Ministro Aliomar Baleeiro, na Saúde, zona sul da capital paulista. O ponto do crime fica a poucos metros da avenida dos Bandeirantes e de um acesso para a rodovia dos Imigrantes, caminho para o litoral paulista.
Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o sargento Santo Donisete Marussi transitava por volta das 21h em uma motocicleta Honda CB500F, quando foi abordado por três homens em duas motos.
Um dos ladrões teria revistado o PM e atirado quando percebeu que ele estava armado. A Polícia Militar afirma que Marussi foi atingido ao tentar sacar a arma para se defender.
Os criminosos fugiram levando a motocicleta do policial.
Marussi, que era lotado no policiamento de trânsito e se aposentou em setembro de 2019, ainda foi socorrido no pronto-socorro do Hospital Doutor Arthur Ribeiro de Saboya, mas não resistiu aos ferimentos.
Pouco depois do crime, policiais militares encontraram as três motocicletas abandonadas na rodovia dos Imigrantes. A arma em posse do policial, um revólver calibre 38, foi apreendida.
O caso foi registrado como latrocínio e será investigado pelo 35° DP (Jabaquara), que busca identificar os criminosos.
Neste ano, ao menos outras quatro pessoas foram vítimas de roubos seguidos de morte na capital. Foram três registros em janeiro e um em fevereiro, de acordo com dados disponíveis no site da SSP.

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