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Em Minas Gerais

PF encontra R$ 1,5 milhão em malas durante operação e prende suspeito

Malas foram encontradas durante operação de combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Região do Triângulo Mineiro; segunda a PF, o valor é oriundo de ganhos com tráfico de drogas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 mar 2023 às 18:04

Publicado em 31 de Março de 2023 às 18:04

Dinheiro foi encontrado dentro de malas durante operação da PF
Dinheiro foi encontrado dentro de malas durante operação da PF Crédito: Divulgação | Polícia Federal
A Polícia Federal encontrou R$ 1,5 milhão em malas durante uma operação de combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Região do Triângulo Mineiro (MG) na manhã desta sexta-feira (31). Um traficante suspeito de envolvimento foi preso em São Paulo.
De acordo com a PF, o valor é oriundo de ganhos com o tráfico de drogas. O homem usava empresas registradas em seu nome para justificar os valores levantados com a compra e venda de cocaína. Ele estava foragido desde março de 2022.
O homem responderá pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, além de lavagem de dinheiro. As penas somadas podem chegar a 38 anos de reclusão.
Durante a operação, a PF também apreendeu carros, armas e celulares. Cerca de 17 pessoas ainda são procuradas.
A operação foi deflagrada no fim de 2022. A investigação teve início com a apreensão de 148 kg de cocaína em Uberaba, em março do ano passado, quando foi descoberto esquema de tráfico da droga originária da Bolívia, internalizada pela fronteira em Corumbá (MS) e destinada a São Paulo e Minas Gerais.

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