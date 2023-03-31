PF encontra R$ 1,5 milhão em malas durante operação e prende suspeito

Dinheiro foi encontrado dentro de malas durante operação da PF Crédito: Divulgação | Polícia Federal

A Polícia Federal encontrou R$ 1,5 milhão em malas durante uma operação de combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Região do Triângulo Mineiro (MG) na manhã desta sexta-feira (31). Um traficante suspeito de envolvimento foi preso em São Paulo.

De acordo com a PF, o valor é oriundo de ganhos com o tráfico de drogas. O homem usava empresas registradas em seu nome para justificar os valores levantados com a compra e venda de cocaína. Ele estava foragido desde março de 2022.

O homem responderá pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, além de lavagem de dinheiro. As penas somadas podem chegar a 38 anos de reclusão.

Durante a operação, a PF também apreendeu carros, armas e celulares. Cerca de 17 pessoas ainda são procuradas.