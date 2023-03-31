Mulher é presa tentando levar 130 cápsulas de cocaína no estômago à Itália

Caso foi registrado no Aeroporto Internacional de Corumbá e duas mulheres foram presas Crédito: Divulgação/Infraero

Uma mulher foi presa tentando levar cocaína no estômago em um voo de Mato Grosso do Sul para Florença, na Itália.

A brasileira chamou atenção da Polícia Federal por mostrar nervosismo na hora do embarque, no aeroporto de Corumbá (MT).

Ela foi levada para um hospital após a abordagem e passou por raio-x, que mostrou a presença da droga. Ao todo, 130 cápsulas foram retiradas do estômago da mulher, que passou cinco dias internada.

A mulher que engoliu a droga estava acompanhada de outra, que seria recrutadora dela. As duas foram presas e devem responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico.