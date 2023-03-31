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No Mato Grosso do Sul

Mulher é presa tentando levar 130 cápsulas de cocaína no estômago à Itália

Após a retirada das cápsulas, a suspeita precisou ficar internada durante cinco dias; ela estava acompanhada por outra mulher, que suspostamente seria a  sua recrutadora

Publicado em 31 de Março de 2023 às 12:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 mar 2023 às 12:34
Caso foi registrado no Aeroporto Internacional de Corumbá e duas mulheres foram presas
Caso foi registrado no Aeroporto Internacional de Corumbá e duas mulheres foram presas Crédito: Divulgação/Infraero
Uma mulher foi presa tentando levar cocaína no estômago em um voo de Mato Grosso do Sul para Florença, na Itália.
A brasileira chamou atenção da Polícia Federal por mostrar nervosismo na hora do embarque, no aeroporto de Corumbá (MT).
Ela foi levada para um hospital após a abordagem e passou por raio-x, que mostrou a presença da droga. Ao todo, 130 cápsulas foram retiradas do estômago da mulher, que passou cinco dias internada.
A mulher que engoliu a droga estava acompanhada de outra, que seria recrutadora dela. As duas foram presas e devem responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico.
O caso foi registrado na sexta-feira (24), mas a suspeita só deixou o hospital na quarta-feira (29). Nenhuma das duas detidas teve o nome divulgado pela polícia.

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