Mulher arremessa blocos de concreto no Santuário São Judas Tadeu

Portas quebradas no Santuário São Judas Tadeu, na avenida Jabaquara, em São Paulo Crédito: Divulgação/Santuário São Judas Tadeu

Câmeras de segurança e vídeos gravados por vizinhos flagraram uma mulher arremessando blocos de concreto e um pneu contra as portas de vidro temperado do Santuário São Judas Tadeu, localizado na avenida Jabaquara, zona sul de São Paulo.

O ato de vandalismo aconteceu na madrugada de quinta-feira (30), por volta das 3h. O ataque quebrou vidros da igreja nova, onde são realizadas as missas aos domingos e nos dias 28, em homenagem a São Judas.

Foram danificadas sete portas, mas não houve invasão da igreja. A imagem de São Judas Tadeu que fica no local não foi atingida. Tapumes de madeira foram colocados provisoriamente no lugar dos vidros quebrados.

Segundo nota divulgada pelo santuário, a igreja é mantida por doações de paroquianos e devotos.

A polícia foi ao local, ouviu depoimentos e coletou imagens. Na tarde de quinta, uma suspeita foi levada a uma delegacia de Jabaquara para prestar depoimento. Ela também teria atacado uma agência bancária da região.

"Rezamos por uma cultura da não violência, conforme a intenção de oração do papa Francisco para toda a igreja neste mês de abril", diz a nota do santuário.

O atendimento na secretaria, as confissões e a programação da Semana Santa não foram afetados pelo ataque.