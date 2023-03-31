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Em São Paulo

Mulher arremessa blocos de concreto no Santuário São Judas Tadeu

A mulher arremessou blocos de concreto e um pneu contra as portas de vidro do Santuário; sete portas foram danificadas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 mar 2023 às 11:25

Publicado em 31 de Março de 2023 às 11:25

ortas quebradas no Santuário São Judas Tadeu, na avenida Jabaquara, em São Paulo
Portas quebradas no Santuário São Judas Tadeu, na avenida Jabaquara, em São Paulo Crédito: Divulgação/Santuário São Judas Tadeu
Câmeras de segurança e vídeos gravados por vizinhos flagraram uma mulher arremessando blocos de concreto e um pneu contra as portas de vidro temperado do Santuário São Judas Tadeu, localizado na avenida Jabaquara, zona sul de São Paulo.
O ato de vandalismo aconteceu na madrugada de quinta-feira (30), por volta das 3h. O ataque quebrou vidros da igreja nova, onde são realizadas as missas aos domingos e nos dias 28, em homenagem a São Judas.
Foram danificadas sete portas, mas não houve invasão da igreja. A imagem de São Judas Tadeu que fica no local não foi atingida. Tapumes de madeira foram colocados provisoriamente no lugar dos vidros quebrados.
Segundo nota divulgada pelo santuário, a igreja é mantida por doações de paroquianos e devotos.
A polícia foi ao local, ouviu depoimentos e coletou imagens. Na tarde de quinta, uma suspeita foi levada a uma delegacia de Jabaquara para prestar depoimento. Ela também teria atacado uma agência bancária da região.
"Rezamos por uma cultura da não violência, conforme a intenção de oração do papa Francisco para toda a igreja neste mês de abril", diz a nota do santuário.
O atendimento na secretaria, as confissões e a programação da Semana Santa não foram afetados pelo ataque.
O santuário é o local de um dos mais tradicionais eventos católicos da capital, a festa para São Judas, realizada no dia 28 de outubro desde 1940.

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