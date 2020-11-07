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Fornecimento

'Até o momento 62% da energia já foi restabelecida no Amapá', diz Bolsonaro

O Ministério de Minas e Energia informou que Macapá voltou a receber energia elétrica após ter sido reconectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN)

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2020 às 18:14
Presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de Prorrogação do Auxílio Emergencial
Presidente Jair Bolsonaro disse que 62% do fornecimento de energia elétrica já foi restabelecido no Amapá Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado (7) que 62% do fornecimento de energia elétrica já foi restabelecido no Amapá. Ele atualizou o porcentual em uma publicação no Facebook para citar o envio pela Marinha ao Estado de três navios e uma aeronave com alimentos combustível e água.
Mais cedo, o Ministério de Minas e Energia informou que Macapá voltou a receber energia elétrica após ter sido reconectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN) durante a madrugada. De acordo com a pasta, a religação do fornecimento de eletricidade está sendo feita de forma escalonada. O atendimento aos bairros ocorre em regime de racionamento.
Um incêndio na subestação Macapá ocorrido na noite de terça-feira (3), levou ao desligamento automático da linha de transmissão Laranjal/Macapá e das usinas hidrelétricas de Coaracy Nunes e Ferreira Gomes. O fogo tomou conta da subestação e interrompeu cerca de 250 MW de carga elétrica. Ao todo, 14 dos 16 municípios do Estado ficaram sem energia.

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