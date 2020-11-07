'Até o momento 62% da energia já foi restabelecida no Amapá', diz Bolsonaro

Mais cedo, o Ministério de Minas e Energia informou que Macapá voltou a receber energia elétrica após ter sido reconectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN) durante a madrugada. De acordo com a pasta, a religação do fornecimento de eletricidade está sendo feita de forma escalonada. O atendimento aos bairros ocorre em regime de racionamento.