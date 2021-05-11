Astrazeneca: São Paulo suspende vacinação para grávidas

A vacina de Oxford/AstraZeneca Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo decidiu nesta terça-feira (11) suspender temporariamente a vacinação contra a Covid-19 em grávidas com comorbidades que estava prevista para começar em todo o estado. A Prefeitura de São Paulo também decidiu suspender a vacinação do grupo prioritário na capital.

"O Ministério da Saúde informa que foi notificado pelas secretarias de Saúde Municipal e Estadual do Rio de Janeiro e investiga o caso. Cabe ressaltar que a ocorrência de eventos adversos é extremamente rara e inferior ao risco apresentado pela Covid-19. Neste momento, a pasta recomenda a manutenção da vacinação de gestantes, mas reavalia a imunização no grupo de gestantes sem comorbidades", disse o ministério em nota ao Painel, da Folha de S.Paulo.

A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo disse em nota que "novas orientações serão comunicadas após pareceres técnicos do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e da Anvisa". A Prefeitura de São Paulo também disse que irá manter a suspensão até receber novas orientações do Ministério da Saúde.

A prefeitura diz ainda que na capital a vacinação contra a Covid-19 permanece em andamento e ganhou novos públicos nesta terça-feira (11): metroviários, ferroviários, mães de recém-nascidos com comorbidades e pessoas com deficiência permanente inscritos no BPC (Benefício de Prestação Continuada) que tenham entre 55 e 59 anos.