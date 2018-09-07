Associação de Surdos vai à polícia denunciar tradutor de Libras

Intérprete Brígida Pimenta reclama da atuação de Cássio de Oliveira Veiga Crédito: Reprodução/Facebook

A Associação de Surdos de Vitória vai apresentar uma queixa-crime contra Cássio de Oliveira Veiga, que atuou, nas propagandas eleitorais de políticos do Espírito Santo, como intérprete de Libras sem ter o curso de tradutor.

A denúncia, segundo a advogada da organização Vanessa Brasil, será feita na próxima segunda-feira, na Delegacia de Defraudações e Falsificações (Defa), órgão que já investiga Cássio por estelionato. A intenção é averiguar a autenticidade dos certificados apresentado pelo profissional às agências responsáveis em produzir os programas eleitorais.

Toda polêmica em torno da tradução começou na última terça-feira , quando pessoas com deficiência auditiva e profissionais especializados na língua de sinais relataram em postagens no Facebook que não era possível entender o que ele falava. Além de omitir partes das declarações dos candidatos, o tradutor é acusado de ter inventado gestos.

"Queremos saber se ele realmente estudou Libras ou se ele fraudou documentos. Nos cursos conhecidos e autorizados, ninguém o reconhece", explica Vanessa ao dizer também que os certificados apresentados por ele, mesmo que sejam verdadeiros, não o habilitam para ser intérprete. "Precisa ter graduação ou ser formado no Programa Nacional para a Certificação de Proficiência no Uso e Ensino da Língua Brasileira de Sinais (Prolibras) para atuar nessa carreira", explica.

PRISÃO

Em 19 de junho deste ano, Cássio chegou a ser preso por praticar crimes de estelionato. Foi solto pela Justiça, em 11 de julho, depois de fazer um acordo judicial para ressarcir as pessoas que caíram em supostos golpes imobiliários e outras fraudes aplicados por ele.

De acordo com a delegada da Defa, Rhaiana Bremenkamp, mais de 30 vítimas procuraram a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência contra ele. "Agora, aguardamos a denúncia da Associação de Surdos para verificarmos se ele cometeu mais alguma irregularidade", disse a delegada.