Assassinato de Marielle Franco: carro suspeito é encontrado em MG

Um veículo com as mesmas características do utilizado no assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes foi encontrado na cidade de Ubá, em Minas Gerais, após uma denúncia anonima. A informação foi antecipada pelo site G1. O Logan de cor prata com placa do Rio de Janeiro foi abandonado no Bairro Industrial, próximo à ponte interditada na Rua Nossa Senhora Aparecida. Policiais civis e militares de Minas foram até o local na madrugada de domingo. Equipes da Divisão de Homicídios estão seguindo para a cidade mineira.
O veículo foi guinchado e passará por uma perícia técnica com peritos da Polícia Civil de Ubá e da DH do Rio de Janeiro.
A vereadora e Anderson foram assassinados a tiros na noite de quarta-feira após Marielle deixar o evento "Jovens Negras Movendo as Estruturas", na Rua dos Inválidos, na Lapa. O crime aconteceu por volta das 21h30m na Rua João Paulo I, no Estácio, próximo à prefeitura do Rio. Eles estavam acompanhados da assessora da vereadora, que sobreviveu ao ataque.