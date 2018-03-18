  • Assassinato de Marielle Franco: carro suspeito é encontrado em MG
Investigação

Assassinato de Marielle Franco: carro suspeito é encontrado em MG

Policiais civis e militares compareceram até a cidade de Ubá, onde veículo está

Publicado em 18 de Março de 2018 às 16:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2018 às 16:43
Carro suspeito de ter sido usado no assassinato da vereadora Marielle Franco é encontrado em Ubá, Minas Gerais Crédito: Reprodução Web TV Minas
Um veículo com as mesmas características do utilizado no assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes foi encontrado na cidade de Ubá, em Minas Gerais, após uma denúncia anonima. A informação foi antecipada pelo site G1. O Logan de cor prata com placa do Rio de Janeiro foi abandonado no Bairro Industrial, próximo à ponte interditada na Rua Nossa Senhora Aparecida. Policiais civis e militares de Minas foram até o local na madrugada de domingo. Equipes da Divisão de Homicídios estão seguindo para a cidade mineira.
O veículo foi guinchado e passará por uma perícia técnica com peritos da Polícia Civil de Ubá e da DH do Rio de Janeiro.
A vereadora e Anderson foram assassinados a tiros na noite de quarta-feira após Marielle deixar o evento "Jovens Negras Movendo as Estruturas", na Rua dos Inválidos, na Lapa. O crime aconteceu por volta das 21h30m na Rua João Paulo I, no Estácio, próximo à prefeitura do Rio. Eles estavam acompanhados da assessora da vereadora, que sobreviveu ao ataque.

