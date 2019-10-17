São Paulo

Assalto no Aeroporto de Viracopos deixa dois baleados

Os seguranças da transportadora de valores Brink's foram socorridos para hospitais da região e não há informações sobre o estado de saúde deles

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 14:53 - Atualizado há 6 anos

Tentativa assalto a Viracopos, em Campinas, bloqueia rodovia Crédito: Divulgação/Redes sociais

Agência Brasil - Um assalto a uma transportadora de valores no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo, deixou dois seguranças baleados na manhã desta quinta-feira (17), segundo dados da Polícia Federal. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos baleados, nem para qual hospital eles foram levados.

Por conta do assalto, ambos os sentidos da Rodovia Santos Dumont (SP-75), em Campinas, interior de São Paulo, foram fechados. Ao menos dois caminhões foram incendiados para fechar a rodovia. No momento, a estrada no sentido Campinas já foi liberada e no sentido Indaiatuba permanece bloqueada.

A administração do Aeroporto Internacional de Viracopos informou que o assalto aconteceu no Terminal de Cargas, por volta das 9h50. Segundo nota, a quadrilha acessou o terminal pelo Portão E24, usando duas caminhonetes semelhantes a veículos da Aeronáutica. “Esses veículos tiveram os pneus dilacerados na entrada do portão, mesmo assim, seguiram até o pátio do Terminal de Carga e fizeram o assalto portando forte armamento. A quadrilha fugiu utilizando duas caminhonetes que aguardavam do lado de fora”, informou a nota.

Durante a assalto, o aeroporto foi fechado para pousos e decolagens, no período das 10h às 10h20. A administradora do aeroporto informou que, mesmo não tendo ocorrido nenhuma ação no Terminal de Passageiros, foi necessário passar os passageiros que estavam embarcando por nova inspeção de Raio X por questões de segurança.

A transportadora de valores Brink's, que sofreu o assalto, informou que está colaborando com as autoridades competentes para apuração do ocorrido, mas não informou o estado de saúde dos seguranças baleados.

A Rodovia Santos Dumont (SP-75), em Campinas (SP), já foi liberada nos dois sentidos.

