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São Paulo

Tentativa assalto a Viracopos, em Campinas, bloqueia rodovia

A tentativa de assalto provocou correria e o fechamento do terminal de embarque no aeroporto

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 11:40

Publicado em 

17 out 2019 às 11:40
Tentativa assalto a Viracopos, em Campinas, bloqueia rodovia Crédito: Divulgação/Redes sociais
AGÊNCIA FOLHA PRESS- Uma tentativa de assalto provocou correria e o fechamento do terminal de embarque no aeroporto de Viracopos, em Campinas, por volta das 10h desta quinta-feira.
Segundo informações preliminares, a tentativa de assalto ocorreu no terminal de cargas do aeroporto. A Polícia Federal foi acionada para a ocorrência.
Três carretas foram incendiadas e bloqueiam a rodovia de acesso ao aeroporto.
A concessionária do local diz que, por precaução, o terminal de embarque foi fechado. Os passageiros que estavam no local tiveram que voltar para o saguão principal do aeroporto. Segundo passageiros, houve correria.
No fim da manhã, o sistema de avisos sonoros do aeroporto informava que os passageiros embarcariam em breve, após a normalização das atividades no local. Mas painéis indicavam que os voos haviam sido cancelados.

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