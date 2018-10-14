As propostas de Fernando Haddad (PT) para o Brasil

. Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

SEGURANÇA

Homicídios

Criar um Plano Nacional de Redução de Homicídios.

Presídios

Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária que estabeleça uma Política Nacional de Alternativas Penais.

Valorização

Valorização do profissional da segurança e do fortalecimento da polícia científica.

Polícias

Avançar no debate sobre a militarização das polícias, assegurando democratização, representação civil e processos internos mais justos.

Polícia Federal

Polícia Federal no enfrentamento ao tráfico e ao crime organizado; apoio à PF, ao Ministério Público e ao Judiciário: E isso, obviamente, inclui a Lava Jato.

Inteligência

Sistema de inteligência fundado em alta tecnologia; monitoramento de nossas fronteiras; qualificação dos profissionais de segurança.

Tortura

Combate implacável à tortura.

SAÚDE

SUS

Luta pela implantação total do SUS, como direito social de todo o povo brasileiro e dever do Estado.

Financiamento

Aumento imediato e progressivo do financiamento da saúde.

Terceiro setor

Aprimorar a regulamentação das relações com o terceiro setor de saúde.

Políticas tributárias

Políticas regulatórias e tributárias (referentes ao tabaco, sal, gorduras, açúcares, agrotóxicos etc.)

Prontuário eletrônico

Implantação do prontuário eletrônico que reúne o histórico de atendimento de saúde dos pacientes no SUS.

Envelhecimento

Implementar um Plano Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável.

Especialidades

Criar a rede de Clínicas de Especialidades Médicas.

EDUCAÇÃO

Prova nacional

Implementar a Prova Nacional para Ingresso na Carreira Docente.

Financiamento

Criação de novo padrão de financiamento, visando progressivamente investir 10% do PIB (Produto Interno Bruto) em educação.

Escola com Ciência

Como contraponto ao Escola Sem Partido, a Escola com Ciência e Cultura, transformando as unidades educacionais em espaços de paz, reflexão, investigação científica e criação cultural.

Programa Transcidadania

Garantir bolsa de estudos a pessoas travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade para concluírem o ensino fundamental e médio, articulado com formação profissional.

Paz

Programa Paz e Defesa da Vida nas Escolas, com a implementação de políticas voltadas à superação da violência.

ECONOMIA

Teto de gastos

Revogar a EC 95, que impõe uma ortodoxia fiscal permanente com um teto declinante nos gastos públicos por 20 anos.

Reforma trabalhista

Revogar a reforma trabalhista de Temer, substituindo-a pelo Estatuto do Trabalho, produzido de forma negociada.

Suspender privatizações

Suspender a política de privatização de empresas estratégicas para o desenvolvimento nacional e a venda de terras, água e recursos naturais para estrangeiros.

Retomada de obras

Retomada imediata das 2.800 grandes obras paradas em todo o país, selecionadas por importância estratégica regional, bem como as pequenas iniciativas no plano municipal e estadual.

Petrobras

Retomada dos investimentos da Petrobras.

Minha Casa Minha Vida

Retomada do Programa Minha Casa Minha Vida.

Bolsa Família

Reforçar os investimentos no programa Bolsa Família.

Dívida Zero

Criação do programa Dívida Zero, que prevê a instituição de linha de crédito em banco público com juros e prazo acessíveis, para atender às pessoas que hoje se encontram no cadastro negativo do SPC e Serasa.

Salário mínimo

Criação do programa Salário Mínimo Forte.

Previdência

Serão adotadas medidas para combater, na ponta dos gastos, privilégios previdenciários incompatíveis com a realidade da classe trabalhadora brasileira; o governo buscará a convergência entre os regimes próprios da União, dos Estados, do DF e dos municípios com o regime geral.

Imposto de Renda Justo