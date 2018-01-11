Artista do Cirque du Soleil sofre acidente em apresentação no Rio

Artista do Cirque du Soleil sofre acidente durante apresentação no Pão de Açúcar Crédito: Reprodução/TV Globo

Um acrobata do Cirque du Soleil sofreu um acidente durante uma apresentação da companhia na manhã desta quarta-feira, no Morro da Urca. O artista, que ainda não teve o nome divulgado, mas que seria belga, teria torcido o joelho durante uma queda no número "Teeterboard", logo no início do show, que era aberto ao público.

A apresentação precisou ser interrompida, e o artista foi levado em uma maca para receber atendimento médico no Hospital Samaritano, em Botafogo. Ele deixou o local sob fortes aplausos, e desceu em um bondinho que foi fechado exclusivamente para fazer seu transporte. A companhia está no Rio para apresentar seu novo espetáculo, Amaluna.

Em nota, o Cirque du Soleil afirma que, como medida preventiva, e em acordo com o protocolo de medidas emergenciais da companhia, a apresentação foi interrompida para que o time de intervenção de Amaluna pudesse removr o artista em segurança para cuidados médicos. O acrobata já foi liberado do hospital e passa bem.

OUTROS ACIDENTES

Essa não é a primeira vez que um acrobata do Cirque du Soleil sofre um acidente. Em dezembro de 2016, Olivier Rochette, filho de um dos fundadores da companhia, morreu durante um acidente no palco durante um ensaio do espetáculo Luzia, em São Francisco. Ele foi atingido na cabeça por um guindaste preso à tenda que caiu. Rochette, de 43 anos, era filho de Gilles Ste-Croix e trabalhava há cerca de 20 anos como técnico na empresa.

Em 2013, uma acrobata de 31 anos caiu de uma altura de 15 metros, durante um espetáculo do Cirque du Soleil em Las Vegas, nos Estados Unidos, e morreu. Sarah Guyard-Guillot, de 31 anos, estava sendo içada por cabos ao lado do palco quando despencou. Foi o primeiro registro de um acidente fatal com um bailarino da trupe.