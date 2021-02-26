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STF

Aras diz que R$ 1,2 bi da Lava Jato que poderia pagar vacinas está parado

O magistrado avalia pedido da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) para que os recursos das operações sejam destinados à compra de vacinas contra a Covid-19

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 15:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 fev 2021 às 15:19
Segundo Aras, as normas do município capixaba violam princípios como o republicano, da igualdade, da moralidade e da impessoalidade
Segundo Aras, as normas do município capixaba violam princípios como o republicano, da igualdade, da moralidade e da impessoalidade Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O procurador-geral da República, Augusto Aras, enviou ofício ao ministro Ricardo Lewandowski, do STF (Supremo Tribunal Federal) afirmando que há hoje R$ 1,2 bilhão em contas bancárias provenientes de "recuperação financeira decorrentes de operações como a Lava Jato".
O magistrado avalia pedido da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) para que os recursos das operações sejam destinados à compra de vacinas contra a Covid-19.
De acordo com Aras, R$ 696,1 milhões estão em contas judiciais e têm origem em acordos feitos pela força-tarefa da Lava Jato em Curitiba.
Outros R$ 552,5 milhões são da Lava Jato do Rio de Janeiro.
Aras anexou em seu ofício documentos que mostram também que os recursos do Paraná foram destinados, no ano passado, para ações de combate à Covid-19.
A decisão foi da juíza Gabriela Hardt, que ocupou temporariamente a 13ª Vara Federal de Curitiba.
O governo de Jair Bolsonaro, no entanto, contestou a decisão da magistrada.
A AGU (Advocacia-Geral da União) foi ao STF para questionar a iniciativa de Hardt, argumentando que não cabe à Justiça dizer onde os recursos têm que ser aplicados.
Com isso, o dinheiro segue parado nas contas bancárias, esperando a definição de onde podem ser aplicados.

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