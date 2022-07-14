Aposta do Mato Grosso do Sul leva prêmio de R$ 27 milhões da Mega-Sena

Apostador do Mato Grosso do Sul acerta os seis números sorteados na Mega-Sena. Crédito: Marcello Casal Jr. | Agência Brasil

Uma aposta feita em Dourados (MS) acertou as seis dezenas do Concurso 2.500 da Mega-Sena nesta quarta-feira (13) e vai receber R$ 27,5 milhões. O sorteio ocorreu na noite de hoje (13) no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 05 - 16 - 25 - 32 - 39 - 55.

A aposta ganhadora, com sete números, foi feita na Lotérica Zebrinha.

A quina teve 84 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 37.436,76 e a quadra teve 4.928 apostas ganhadoras, com prêmios de R$ 911,60.

No próximo concurso, com sorteio no sábado (16), o prêmio estimado é de R$ 3 milhões. As apostas para os concursos podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa. Clientes do banco podem usar o Internet Banking Caixa.