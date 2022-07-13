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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra uma morte e 4.323 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado já registrou 14.581 óbitos e 1.169.865 infecções; dados foram atualizados nesta quarta-feira (13) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2022 às 18:36

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 18:36

Nesta quarta-feira (13), o Espírito Santo chegou a 14.581 mortes e 1.169.865 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados um óbito e 4.323 novas infecções em 24 horas.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 133.696
  2. Vila Velha: 130.814
  3. Vitória: 128.014
  4. Cariacica: 90.419
  5. Linhares: 55.955
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 20.649
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 15.840
  3. Jardim da Penha (Vitória): 13.165
  4. Itapuã (Vila Velha): 9.423
  5. Praia do Canto (Vitória): 9.293
Até esta quarta-feira (13), mais de 3,99 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.101.728, com 3.159 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,25% no Estado.

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