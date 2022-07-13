Covid-19: ES registra uma morte e 4.323 novos casos em 24 horas

Nesta quarta-feira (13), o Espírito Santo chegou a 14.581 mortes e 1.169.865 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados um óbito e 4.323 novas infecções em 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 133.696
- Vila Velha: 130.814
- Vitória: 128.014
- Cariacica: 90.419
- Linhares: 55.955
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 20.649
- Praia da Costa (Vila Velha): 15.840
- Jardim da Penha (Vitória): 13.165
- Itapuã (Vila Velha): 9.423
- Praia do Canto (Vitória): 9.293
Até esta quarta-feira (13), mais de 3,99 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.101.728, com 3.159 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,25% no Estado.