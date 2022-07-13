Covid-19: ES registra uma morte e 4.323 novos casos em 24 horas

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Até esta quarta-feira (13), mais de 3,99 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.101.728, com 3.159 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,25% no Estado.