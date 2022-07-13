Criança é trocada na creche e vai para 'família errada' em Vitória

Um mal-entendido com o nome de duas crianças na saída do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professora Sophia Musengny Loureiro, deixou uma família desesperada, na tarde desta quarta-feira (13), no bairro Da Penha, em Vitória. De acordo com os familiares, uma babá, no primeiro dia de trabalho, pegou Allana Rodrigues Souza, de seis anos, por engano, acreditando ser a filha dos patrões da casa onde ela atua.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, a tia da menina, Lorrayne de Almeida Pereira Rodrigues, de 29 anos, explicou que o pai da criança foi à creche no horário de saída buscar a criança. Um professor, então, informou que alguém já havia levado a filha dele.
“O pai ligou para a avó da menina, perguntando se eles tinham buscado a Allana, porque só o pai e os avós buscam. Todo mundo falou que não. A gente começou a ligar para os parentes, e ninguém tinha ido. Começamos a perguntar na escola, mas ninguém sabia o que fazer”, relembra a enfermeira.
DUAS MENINAS COM O MESMO NOME
Diante da confusão e do desespero da família, um professor da creche sinalizou que, na mesma turma da criança desaparecida, havia duas meninas com o mesmo nome. Foi nessa hora que, segundo Lorrayne, perceberam que havia ocorrido uma "troca das garotas".
"A babá estava no primeiro dia de trabalho e, em vez de pegar a menina certa, pegou a nossa Allana. A outra criança foi pega pela tia, que não avisou a babá"
Por causa do ocorrido, a família de Allana Rodrigues Souza começou a espalhar fotos da criança nos grupos de WhatsApp.
A babá, após ter dado comida e banho na menina, reparou, então, que estava com a criança errada. “Ela pegou e desceu com a Allana para a creche e a entregou. Foi um engano por uma questão de não conferir o nome. O erro começou dentro da creche”, afirma Lorrayne.
A reportagem de A Gazeta não conseguiu o contato da família da outra Allana.
ERRO NA SAÍDA E SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO
Mesmo com a criança localizada, a família de Allana Rodrigues Souza manifestou preocupação com a saída das crianças da creche. Além da falha na conferência do nome da sobrinha, apontada pelos familiares, a família alega que o sistema de videomonitoramento da unidade não está funcionando.
“A direção nos informou que as câmeras estavam instaladas, mas não estavam funcionando. Imagina se até agora a gente não tivesse achado a Allana”, manifesta a tia da criança.
O QUE DIZ A PREFEITURA DE VITÓRIA
Em nota, a Prefeitura de Vitória informou que a Secretaria de Educação de Vitória (Seme) foi comunicada sobre o fato e, imediatamente, acionou a Guarda Municipal de Vitória. Ao mesmo tempo, enviou uma equipe técnica ao local para apurar o ocorrido. "A Seme ressalta que foi dada toda assistência à criança e à família e todos estão bem", destacou.
"A Seme esclarece que, para buscar uma criança na unidade de ensino, é necessário apresentar a carteirinha, confeccionada na escola para cada estudante. Além disso, há um cadastro no Sistema de Gestão Escolar indicando as pessoas com autorização para buscar a criança. Situações atípicas ou mudanças nos responsáveis devem ser comunicadas à escola pela família", afirmou a nota.
A prefeitura evidenciou que, na tarde desta quarta-feira (13), a Secretaria de Educação enviou um comunicado oficial a todas as unidades de ensino reforçando o procedimento de saída das crianças.
A Seme finalizou a nota informando que, ao lado do Cmei, há câmeras de videomonitoramento em um galpão da Central de Serviços que ajudam a monitorar a unidade de ensino.