Criança é trocada na creche e vai para 'família errada' em Vitória

Allana Rodrigues Souza, de seis anos, foi levada por engano da creche Crédito: Acervo familiar

Um mal-entendido com o nome de duas crianças na saída do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professora Sophia Musengny Loureiro, deixou uma família desesperada, na tarde desta quarta-feira (13), no bairro Da Penha, em Vitória . De acordo com os familiares, uma babá, no primeiro dia de trabalho, pegou Allana Rodrigues Souza, de seis anos, por engano, acreditando ser a filha dos patrões da casa onde ela atua.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, a tia da menina, Lorrayne de Almeida Pereira Rodrigues, de 29 anos, explicou que o pai da criança foi à creche no horário de saída buscar a criança. Um professor, então, informou que alguém já havia levado a filha dele.

“O pai ligou para a avó da menina, perguntando se eles tinham buscado a Allana, porque só o pai e os avós buscam. Todo mundo falou que não. A gente começou a ligar para os parentes, e ninguém tinha ido. Começamos a perguntar na escola, mas ninguém sabia o que fazer”, relembra a enfermeira.

DUAS MENINAS COM O MESMO NOME

Diante da confusão e do desespero da família, um professor da creche sinalizou que, na mesma turma da criança desaparecida, havia duas meninas com o mesmo nome. Foi nessa hora que, segundo Lorrayne, perceberam que havia ocorrido uma "troca das garotas".

"A babá estava no primeiro dia de trabalho e, em vez de pegar a menina certa, pegou a nossa Allana. A outra criança foi pega pela tia, que não avisou a babá" Lorrayne de Almeida Pereira Rodrigues - Enfermeira e tia de Allana

Por causa do ocorrido, a família de Allana Rodrigues Souza começou a espalhar fotos da criança nos grupos de WhatsApp.

A babá, após ter dado comida e banho na menina, reparou, então, que estava com a criança errada. “Ela pegou e desceu com a Allana para a creche e a entregou. Foi um engano por uma questão de não conferir o nome. O erro começou dentro da creche”, afirma Lorrayne.

A reportagem de A Gazeta não conseguiu o contato da família da outra Allana.

ERRO NA SAÍDA E SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO

Mesmo com a criança localizada, a família de Allana Rodrigues Souza manifestou preocupação com a saída das crianças da creche. Além da falha na conferência do nome da sobrinha, apontada pelos familiares, a família alega que o sistema de videomonitoramento da unidade não está funcionando.

“A direção nos informou que as câmeras estavam instaladas, mas não estavam funcionando. Imagina se até agora a gente não tivesse achado a Allana”, manifesta a tia da criança.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VITÓRIA

Em nota, a Prefeitura de Vitória informou que a Secretaria de Educação de Vitória (Seme) foi comunicada sobre o fato e, imediatamente, acionou a Guarda Municipal de Vitória. Ao mesmo tempo, enviou uma equipe técnica ao local para apurar o ocorrido. "A Seme ressalta que foi dada toda assistência à criança e à família e todos estão bem", destacou.

"A Seme esclarece que, para buscar uma criança na unidade de ensino, é necessário apresentar a carteirinha, confeccionada na escola para cada estudante. Além disso, há um cadastro no Sistema de Gestão Escolar indicando as pessoas com autorização para buscar a criança. Situações atípicas ou mudanças nos responsáveis devem ser comunicadas à escola pela família", afirmou a nota.

A prefeitura evidenciou que, na tarde desta quarta-feira (13), a Secretaria de Educação enviou um comunicado oficial a todas as unidades de ensino reforçando o procedimento de saída das crianças.