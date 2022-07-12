Espírito Santo encontrou estabilidade e, desde a última semana, tem tendência de queda nos números da Covid-19 . Apesar da queda na curva, a previsão da Secretaria de Estado de Saúde ( Sesa ) é que sejam registradas 40 mil novas infecções até o fim de julho. O número de mortes durante o mês, que atualmente está em 62, deve chegar a 100.

A estimativa foi divulgada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e pelo subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em coletiva de imprensa nesta terça-feira (12). De acordo com Reblin, a quinta onda da pandemia no Estado representa a segunda maior onda de casos desde o início da pandemia.

"No momento, estamos em uma fase que a curva estabilizou. Na semana passada, tivemos indicação de tendência de queda. Estamos em um período de recuperação dessa onda da pandemia" Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde

Segundo Nésio, o Espírito Santo vive a terceira semana de estabilização da curva de casos da doença. "Trabalhamos com a perspectiva de que no mês de julho teremos uma fase de recuperação da última curva. É fato que a pandemia não acabou", afirma.

O número de mortes por Covid deve chegar a 100 em julho, diz secretário Crédito: Pixabay

Your browser does not support the audio element. ES pode ter mais 40 mil novos casos de Covid-19 em julho, diz Sesa

Até esta terça-feira (12), segundo dados do Painel Covid-19, o Estado registrou:

14.580 mortes pela doença desde o início da pandemia, sendo 62 nos primeiros 12 dias deste mês



1.165.542 casos da doença desde o início da pandemia, sendo 38.858 nos primeiros 12 dias deste mês

A previsão da Sesa é que sejam somados 40 mil casos de Covid-19 até o último dia do mês de julho. O número de mortes durante o mês deve chegar a 100.

TENDÊNCIA DE QUEDA NÃO INDICA FIM DA PANDEMIA, ALERTA SECRETÁRIO

Em mais de uma oportunidade durante a coletiva desta terça-feira (12), Nésio Fernandes chamou atenção para a grande quantidade de infectados durante a quinta onda da Covid-19, inclusive daqueles que testaram positivo duas ou mais vezes. Segundo dados da Sesa, são 34 mil notificações, desde o início da pandemia, de indivíduos que têm dois testes positivos.