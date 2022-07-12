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Até o fim do mês

ES pode ter mais 40 mil novos casos de Covid-19 em julho, diz Sesa

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, os números têm mostrado tendência de queda, mas projeção é de que 40 mil novas infecções sejam registradas
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

12 jul 2022 às 19:53

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 19:53

Espírito Santo encontrou estabilidade e, desde a última semana, tem tendência de queda nos números da Covid-19. Apesar da queda na curva, a previsão da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) é que sejam registradas 40 mil novas infecções até o fim de julho. O número de mortes durante o mês, que atualmente está em 62, deve chegar a 100.
A estimativa foi divulgada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e pelo subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em coletiva de imprensa nesta terça-feira (12). De acordo com Reblin, a quinta onda da pandemia no Estado representa a segunda maior onda de casos desde o início da pandemia.
"No momento, estamos em uma fase que a curva estabilizou. Na semana passada, tivemos indicação de tendência de queda. Estamos em um período de recuperação dessa onda da pandemia"
Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde
Segundo Nésio, o Espírito Santo vive a terceira semana de estabilização da curva de casos da doença. "Trabalhamos com a perspectiva de que no mês de julho teremos uma fase de recuperação da última curva. É fato que a pandemia não acabou", afirma.
Infecção por Covid-19 e Influenza
O número de mortes por Covid deve chegar a 100 em julho, diz secretário Crédito: Pixabay
ES pode ter mais 40 mil novos casos de Covid-19 em julho, diz Sesa
Até esta terça-feira (12), segundo dados do Painel Covid-19, o Estado registrou:
  • 14.580 mortes pela doença desde o início da pandemia, sendo 62 nos primeiros 12 dias deste mês
  • 1.165.542 casos da doença desde o início da pandemia, sendo 38.858 nos primeiros 12 dias deste mês
A previsão da Sesa é que sejam somados 40 mil casos de Covid-19 até o último dia do mês de julho. O número de mortes durante o mês deve chegar a 100.

TENDÊNCIA DE QUEDA NÃO INDICA FIM DA PANDEMIA, ALERTA SECRETÁRIO

Em mais de uma oportunidade durante a coletiva desta terça-feira (12), Nésio Fernandes chamou atenção para a grande quantidade de infectados durante a quinta onda da Covid-19, inclusive daqueles que testaram positivo duas ou mais vezes. Segundo dados da Sesa, são 34 mil notificações, desde o início da pandemia, de indivíduos que têm dois testes positivos.
Ao falar da curva em queda, o secretário ressaltou a importância da vacinação. De acordo com Nésio, a observação dos números mostra que quanto menor o número de doses, maior a exposição da pessoa ao vírus. Falta de vacinas ou atraso no esquema vacinal tende a comprometer a proteção contra a Covid-19.

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