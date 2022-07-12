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Coronavírus

"Dia D": ES terá mutirão de vacinação contra Covid-19 no fim do mês

Ação será realizada no último sábado de julho, dia 30. Ainda na última semana do mês, os municípios irão ampliar a vacinação contra a Covid-19
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

12 jul 2022 às 18:49

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 18:49

Vila Velha é a cidade que mais vacina contra a Covid-19
ES terá mutirão de vacinação no final de julho Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV/Divulgação
Espírito Santo terá mais um "Dia D" de vacinação contra a Covid-19 no final deste mês. A data do mutirão está marcada para o último sábado de julho, dia 30, de acordo com informações do subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin.
"Apesar de ter aumentado a vacinação diária, com 15 mil vacinas por dia, ainda não é suficiente para alcançar cobertura. Temos feito ações junto com os municípios para aumentar a vacinação em determinados períodos. O último sábado de julho será o "Dia D", que vai ser precedido por uma semana de intensificação, com municípios ampliando a vacinação em horário estendido, culminando no sábado com uma grande vacinação”, disse o subsecretário em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (12).
Segundo Reblin, a maioria dos óbitos registrados durante a quinta onda da pandemia, que iniciou em abril, tem relação com a falta da dose de reforço. "Se vacinar é se proteger contra óbito e internação”, alertou.

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O subsecretário explicou que a cada 100 testes para detectar o coronavírus realizados no Espírito Santo, 32% dão positivos. Ele destacou que, entre os internados por conta da doença, 57 % são idosos e 32% são pessoas não idosas.
“Não existe idade segura para ter Covid-19. Podemos alcançar ao longo do mês de julho, 100 óbitos pela Covid-19. Dentre os mortos dessa nova onda, a ampla maioria tem se dado com pessoas com esquema vacinal incompleto ou atrasado”, relatou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, também durante a coletiva.
A reportagem questionou a Secretária de Estado da Saúde (Sesa) se a vacina contra a gripe poderá ser incluída no "Dia D". A Sesa respondeu que a campanha ainda está em articulação e todas as vacinas poderão ser atualizadas.

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