Covid-19: ES registra sete mortes e 4.300 novos casos em 24 horas

Nesta terça (12), o Espírito Santo chegou a 14.580 mortes e 1.165.542 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados sete óbitos e 4.300 novas infecções em 24 horas.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem: