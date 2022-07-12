Covid-19: ES registra sete mortes e 4.300 novos casos em 24 horas

Nesta terça (12), o Espírito Santo chegou a 14.580 mortes e 1.165.542 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados sete óbitos e 4.300 novas infecções em 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 133.243
- Vila Velha: 130.422
- Vitória: 127.579
- Cariacica: 90.109
- Linhares: 55.742
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 20.611
- Praia da Costa (Vila Velha): 15.777
- Jardim da Penha (Vitória): 13.110
- Itapuã (Vila Velha): 9.400
- Praia do Canto (Vitória): 9.260
Até esta terça-feira, mais de 3,98 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.098.569, com 4.617 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,25% no Estado.