Após ressaca eleitoral, Assembleia já discute futuro comando

Erick Musso, Theodorico Ferraço e Sergio Majeski são alguns dos nomes cotados nos bastidores da Casa Crédito: Arquivo/Gazeta

Após ser definida a nova formação da Assembleia Legislativa, os deputados começam a discutir o futuro do comando da Casa. Conforme adiantou a coluna Vitor Vogas , as articulações já começaram entre os parlamentares e alguns nomes são cotados para presidir a Mesa, a ser escolhida em fevereiro de 2019. Entre os citados, estão os reeleitos Erick Musso (PRB), Theodorico Ferraço (DEM), Enivaldo dos Anjos (PSD), Marcelo Santos (PDT), Sergio Majeski (PSB) e Janete de Sá (PMN); e os novatos Capitão Assumção (PSL) e Renzo Vasconcelos (PP). Mas, apesar das especulações, os deputados afirmam não haver conversa sobre o assunto.

O presidente eleito, que fica à frente da Mesa Diretora, tem a responsabilidade  e o poder  de dirigir os trabalhos legislativos da Assembleia por dois anos, além de ser a instância máxima desse Poder.

SEM DISCUSSÃO

Um dos cotados, o deputado estadual mais votado nessas eleições, Sergio Majeski, confirmou o interesse na presidência da Mesa, mas disse não ter discutido com os colegas. "Estamos nesse período de ressaca eleitoral, mas em breve eu pretendo conversar com os colegas. Eu tenho disposição, tenho interesse, mas vamos conversar sobre isso", pontuou.

Marcelo Santos, que também foi mencionado, reforçou o discurso de que não há essa conversa entre os parlamentares, mas disse não ter interesse em presidir a Mesa. "A eleição da Mesa vai ganhar força a partir de janeiro. É natural que se toque no assunto de forma muito sutil, mas temos outras questões mais relevantes a discutir no momento."

Veterano na Assembleia, Ferraço diz ter faltado a oportunidade de discutir o futuro da Mesa Diretora. Segundo ele, é preciso aguardar uma reunião entre o governador eleito Renato Casagrande (PSB) e os deputados eleitos para alinhar "o que for melhor para o Estado".

Entre os novos nomes que circulam como possíveis lideranças, Assumção é um dos que já se isenta de entrar na disputa. O deputado diz que o seu partido, o PSL, fez reuniões para discutir a organização da bancada. Ele, inclusive, foi eleito como o líder do grupo. Nessa reunião, foi decidido que todos os votos dos quatro deputados eleitos pelo PSL serão em bloco. "Independentemente de qual chapa vai se posicionar, a gente teve a decisão de votar os quatro em uma mesma posição", disse.

NOS BASTIDORES

Deputados cotados para presidir a Mesa Diretora (2019-2020)

Erick Musso (PRB)

É o atual presidente da Assembleia Legislativa.

Theodorico Ferraço (DEM)

Foi presidente em outras três vezes.

Enivaldo dos Anjos (PSD)

Atualmente, é o 2º Secretário da Mesa.

Marcelo Santos (PDT)

É o 1º vice-presidente da composição (2017-2018).

Sergio Majeski (PSB)

Foi o deputado estadual mais votado em 2018.

Janete de Sá (PMN)

É a 2º vice-presidente da composição (2017-2018).

Novatos cotados

Capitão Assumção (PSL)