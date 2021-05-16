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Em Niterói

Após reclamar de barulho, fotógrafo é morto no quintal de casa no RJ

Polícia investiga crime, que ocorreu no início da manhã deste sábado (15)

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 08:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 mai 2021 às 08:21
Thiago Freitas de Souza, que foi assassinado na manhã deste sábado (15), na Favela Santo Cristo, em Niterói (RJ)
Thiago Freitas de Souza, que foi assassinado na manhã deste sábado (15), na Favela Santo Cristo, em Niterói (RJ) Crédito: Arquivo pessoal
A Polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de um homem após discussão com traficantes em Niterói, na região metropolitana da capital. O fotógrafo Thiago Freitas de Souza, 32, foi baleado na cabeça depois de reclamar que o barulho na vizinhança atrapalhava o sono de sua filha de cinco anos.
A discussão começou por volta das 6h deste sábado (15), em uma região conhecida como Morro do Santo Cristo, na zona norte da cidade. A esposa da vítima já havia feito uma primeira reclamação, mas o barulho continuou.
Thiago saiu para reforçar o pedido e foi baleado. Sua esposa contou à polícia que ouviu o disparo e, ao sair de casa, encontrou o marido caído no quintal. Ele chegou a ser levado ao hospital e operado, mas não resistiu.
A Polícia Militar diz que policiais do 12º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foram ao hospital verificar a entrada de homem com ferimentos provocados por arma de fogo e encaminharam a ocorrência para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo.
A Polícia Civil diz que instaurou inquérito para esclarecer a morte. "Diligências estão sendo realizadas e a investigação está em andamento", afirmou, em nota.
A região convive com uma disputa entre facções rivais pelo controle do tráfico de drogas. A plataforma Fogo Cruzado registrou troca de tiros na região na quarta (12) e neste sábado, moradores publicaram em redes sociais vídeo com novo tiroteio.
A filha do casal havia completado cinco anos na última segunda (10).

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