Jacarezinho: indignos de vida são construto com a chancela da sociedade

Moradores e grupos de defesa dos direitos humanos fizeram protesto após chacina no Jacarezinho Crédito: Reprodução/TV Globo

Esse massacre, assim como outros ocorridos no Brasil , ganha ar civilizatório a partir de uma forma jurídica ao cristalizar a figura do inimigo matável, consubstanciada como o “outro diferente” e “maligno”, ao que se nega a detenção da dignidade humana, construindo assim uma classe social: os indignos de vida.

Esse construto é realizado no meio social e revela todo seu esplendor por meio de uma narrativa letal daqueles que compõem o sistema de segurança e justiça, delineando assim um nexo oculto entre o direito e a violência.

As quase três dezenas de vidas que foram abatidas como se animais fossem, representam a violência de um estado policial, principalmente no Estado do Rio de Janeiro , e seus índices alarmantes. E ainda marcam a história do Brasil, traduzindo-se em regra de sociabilidade, que se ancora nas permanências na cultura do medo e do extermínio, como em um “tribunal de rua”, onde se define quais as vidas são dignas de serem vividas e quais não são, e em que as normas do Estado Democrático de Direito são totalmente ignoradas.

O derramamento de sangue, que era a conta-gotas provocado pelo sistema de política criminal executado no Brasil, no último dia 6 de maio, com o rompimento dos diques dos controles de contenção da força policial, se apresentou como um verdadeiro “tsunami” que manchou todo um sistema, quer seja pela ação, quer seja pela omissão. Embora ao que parece os locais de crime tenham sido alterados, as digitais dessa matança não restaram apagadas. Os que se omitem e os que apoiam chancelam o massacre.