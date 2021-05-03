Travessia às escuras: as consequências da não realização do Censo 2021

Censo caracteriza-se por ser a única forma de informação sobre a vida das pessoas Crédito: Carlos Alberto Silva

O Censo Demográfico, como é conhecido, é realizado em todo território nacional, atingindo a toda população residente no país. Objetiva contabilizar os habitantes do território nacional, identificando suas realidades e necessidades, produzindo assim dados imprescindíveis para definição de políticas públicas e tomadas de decisões. O último Censo foi realizado em 2010.

O adiamento de mais um ano para a realização do Censo traz grande preocupação e faz com que o país caminhe às escuras e não tenha condições concretas para a tomadas de decisões, que em alguns casos podem causar danos irreparáveis a vida das pessoas, considerando que políticas públicas podem ser prejudicadas, tais como: indicação de grupos de riscos para realização de campanhas de vacinação, definição de público-foco de políticas públicas nos três níveis de governança, transferências de recursos para manutenção de programas sociais, definição de áreas para a potencialização de investimentos e ajuste da democracia representativa.

A operação censitária no Brasil data de 1872, e a partir de 1890 ela se tornou decenal, mantendo-se um excelente nível de regularidade e inovação em relação a outros países. Caracteriza-se por ser a única forma de informação sobre a vida das pessoas em cada rincão desse país, diferenciando de outras pesquisas e levantamentos que são realizados por amostragem.

A demanda por informações aumentou significativamente a partir da descentralização político-administrativa reinstaurada em 1988. Os governos nos três níveis e a sociedade civil utilizam o produto da pesquisa censitária para pensar, planejar e propor saídas para problemas estruturais e conjunturais, objetivando o alcance de uma vida melhor para todas as pessoas.