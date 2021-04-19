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Pandemia

Direitos humanos no Brasil sob a ótica internacional

Relatório da Anistia Internacional acende uma luz vermelha de que os meios internos podem não estar dando conta das providências necessárias no país

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

19 abr 2021 às 02:00
Verônica Bezerra

Colunista

Verônica Bezerra

Marmita solidária - Grupo de voluntários que distribui refeições para pessoas em situação de rua, em Vila Velha
Pandemia agudizou as desigualdades sociais, e os mais vulneráveis ficaram ainda mais expostos Crédito: Fernando Madeira
A Anistia Internacional em recente informe apresentou o Relatório “O Estado de Direitos Humanos no Mundo”, que revela a situação de vários países e suas reiteradas violações de direitos humanos, que foram agudizadas pelo cenário pandêmico que nos encontramos.
Inicia afirmando que um “mero aglomerado de moléculas abalou o mundo inteiro, desencadeou uma pandemia global, e que as fatalidades em massa evoluíram pela situação ambiental global de desigualdades que são profundas e ainda agravadas por políticas de austeridade que enfraquecem a infraestrutura públicas de saúde pública, pela arquitetura internacional debilitada em sua forma, função e liderança e ainda agravada pela pressão de líderes do Estado na propagação de abordagens negacionistas da ciência, da evidência e das normas universais”.
Abordando as temáticas de vidas, saúde e proteção social; violência baseada em gênero e repressão das divergências, o relatório é profundo e contundente, e ao analisar panoramas do mundo inteiro, lança um olhar para o Brasil.

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Como se surpresa não fosse, a situação do Brasil nesses itens analisados é caótica, deixando-o com uma imagem delicada perante a comunidade internacional. De prima facie, aponta o aumento dos riscos para defensores de direitos humanos decorrente da escalada retórica contra estes direitos, que seguiu em uma constante, a redução do espaço cívico e a criminalização dos movimentos sociais como situações graves que criam condições favoráveis para violações.
As questões ambientais se agravaram com o desmantelamento das estruturas de proteção e ainda o aumento da violência contra a mulher aumentou significativamente no contexto da pandemia.
Como se não bastasse, a pandemia agudizou as desigualdades sociais, e os mais vulneráveis ficaram ainda mais expostos. E os mais abastados, mais robustos. A prioridade continuou sendo a economia em detrimento da vida humana. Quem pôde se proteger, o fez. Muitos se protegeram, mas mantiveram o discurso de que a economia não poderia parar. A lógica do: eu me protejo, mas não me importo com o outro que precisa continuar a produzir para mim. É a retórica do outro descartável.

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Toda a situação vivenciada no Brasil no ano de 2020, no que tange à violações de direitos humanos, estão estampadas no referido relatório, que mais uma vez coloca o país em situação ruim perante a comunidade internacional, acendendo uma luz vermelha de que os meios internos podem não estar dando conta das providências necessárias.
Quando não se protege as populações vulneráveis, tenta-se calar a imprensa e criminaliza-se os movimentos sociais, as desigualdades se aprofundam. Não são dadas condições mínimas de trabalho para os profissionais de linha de frente e o uso da força ainda é prioridade em uma sociedade que está sendo dizimada por uma pandemia incontrolável, talvez a saída esteja fora das fronteiras.
O relatório é lido por todo o mundo e reverbera um grito que parece não estar sendo ouvido pelas instâncias institucionais internas. O documento ainda aponta que o quadro geral de um mundo em desordem precisa ser enfrentado com medidas basilares voltadas à recuperação da pandemia, e em consequência as demais crises de direitos humanos, devendo as lideranças sérias retomarem a cooperação internacional e moldar um mundo mais justo.
*Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta

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Verônica Bezerra

Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Seguranca Publica

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