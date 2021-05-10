Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sociedade

A dignidade humana é valor intrínseco do Estado Democrático de Direito

Infelizmente, no Brasil a dignidade humana é cotidianamente confrontada em contextos desiguais, que produzem violações de direitos estruturais e atingem de maneira letal a sua essência

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

10 mai 2021 às 02:00
Verônica Bezerra

Colunista

Verônica Bezerra

Mãos dadas contra a violência doméstica
A dignidade humana precisa deixar de ser mera proclamação retórica para ser reconhecida como princípio normativo de máxima estatura Crédito: Skeeze/Pixabay
Em “Os Irmãos Karamazov”, Fiódor Dostoiévski nos faz uma provocação, no sentido de se concordaríamos em construir um edifício do destino humano com o objetivo de fazer as pessoas felizes, dando-lhes paz e tranquilidade. No entanto, seria necessário torturar somente uma pessoa, e utilizar suas lágrimas para fazer a fundação do edifício.
As colunas da ordem jurídica constitucional para a edificação de uma sociedade justa e igualitária precisa compreender que o centro e a razão última é a pessoa humana, toda e qualquer pessoa humana. Neste sentido, a dignidade humana precisa deixar de ser mera proclamação retórica para ser reconhecida como princípio normativo de máxima estatura.
Infelizmente, no Brasil a dignidade humana é cotidianamente confrontada em contextos desiguais, que produzem violações de direitos estruturais e atingem de maneira letal a sua essência, comprometendo assim o Estado Democrático de Direito. Não pode haver um equilíbrio social se existe uma parcela significativa da população que se encontra nas bordas da dignidade humana sem o mínimo existencial, e em que a luta diária é travada para a obtenção da próxima refeição, as vezes garimpadas no lixo, não possuindo assim condições de pensar na conquista de outros direitos. A sobrevivência é o objetivo.

Veja Também

Pandemia: perdas recentes de direitos milenares dos humanos

A fome é a mais violenta negação dos direitos humanos

Efeito 'cliquet' dos direitos humanos: uma premissa inegociável

Em uma sociedade assim, que é o nosso caso, quando temos pessoas desempregadas e em situação de miséria, a democracia está doente e ameaçada, pois o edifício da vida de poucos foi construído sobre os escombros de dor de milhares.
A formação do Brasil aconteceu mediatizada por inúmeras violações, acarretando com que as pessoas sejam percebidas a partir de relações sociais constitutivas de sua identidade, não se caracterizando como elemento emancipatório a garantia da proteção integral aos direitos e necessidades das pessoas vulnerabilizadas.

Veja Também

Direitos humanos no Brasil sob a ótica internacional

A distopia genocida e as consequências das narrativas desumanizadas

De baixinho a cobaia: a violação à dignidade da pessoa humana

A desigualdade, que se configura como uma questão crônica, é reconduzida pelo enraizamento de que o status jurídico e social que uma pessoa está vinculada, efetivamente: classe social, cor, profissão e relações afetivas; guardando distância da condição humana por si só, ou seja, a dignidade não é um valor intrínseco universal, mas algo que somente pertence a algumas pessoas que alcançam um reconhecimento social, político e econômico.
Sendo assim, diante da ameaça ao valor intrínseco da pessoa humana que é a base do Estado Democrático de Direito, as consequências são catastróficas e irreversíveis, uma vez que a sua proteção e relevância universal não estão na agenda prática, mas somente nas narrativas retóricas de um país que não sabe para onde vai a sua democracia.

Verônica Bezerra

Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Seguranca Publica

Tópicos Relacionados

Brasil Política Direitos humanos mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados