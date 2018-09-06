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Ataque em MG

Após facada, Bolsonaro passa por cirurgia

Candidato à Presidência pelo PSL estava sendo carregado por apoiadores quando fez uma expressão de dor. Ele foi retirado do local por seguranças
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 20:08

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 20:08

Jair Bolsonaro levou uma facada em ato de campanha em Minas Gerais Crédito: Reprodução
Após sofrer um ataque a faca durante um ato de campanha em Juiz de Fora, em Minas Gerais, o deputado federal Jair Bolsonaro, candidato do PSL à Presidência, passou por uma cirurgia nesta quinta-feira, na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, com 'uma lesão por material perfurocortante na região do abdômen', segundo informações de sua assessoria. O candidato precisou também de uma transfusão de sangue. E vai continuar no hospital sem previsão de alta.
O ATAQUE
O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, foi retirado por seguranças do local onde fazia campanha, em Juiz de Fora, após ser atingido por uma facada.
Bolsonaro estava sendo carregado por apoiadores quando fez uma expressão de dor e foi retirado do local.
Segundo um major da Polícia Militar de Minas, o candidato foi alvo de uma facada. Uma fonte ligada ao candidato disse que o ferimento é superficial, e que Bolsonaro estava sendo atendido na Santa Casa de Juiz de Fora.
O deputado foi retirado do local às pressas, em um carro da PF. As circunstâncias completas do episódio ainda estão sendo apuradas. 
Um outro vídeo mostra o momento em que o candidato à Presidência é socorrido:
Eduardo Bolsonaro, filho do candidato, postou no Twitter sobre o que aconteceu e pediu orações.
Vídeo feito de um outro ângulo mostra momento do ataque:
De acordo com um dos filhos de Bolsonaro, o deputado estadual Flavio Bolsonaro, o ferimento foi superficial e o candidato passa bem. Em entrevista à GloboNews, ele afirmou que o pai levou seis pontos. A TV Globo apurou, no entanto, que Bolsonaro foi levado para a sala de cirurgia e será operado. Há suspeita de lesão no fígado e na alça intestinal.
A Polícia Federal prendeu o suspeito de ter esfaqueado o candidato Bolsonaro. Segundo a assessoria de Bolsonaro, o nome do agressor é Adelio Bispo de Oliveira. A PF vai instaurar investigação para apurar a agressão sofrida pelo candidato.
A PF é responsável pela segurança de Bolsonaro e acompanha o candidato em todas suas agendas. Questionada, a PF disse que retirou o candidato do local.
Flavio Bolsonaro, também filho do candidato à Presidência, postou no Twitter que o pai passa bem e que o ferimento foi apenas superficial.
 
NOTA DA POLÍCIA FEDERAL
A Polícia Federal informa que o candidato à Presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, contava com a escolta de policiais federais quando foi atingido por uma faca durante um ato público na cidade de Juiz de Fora/MG.
O agressor foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia da PF naquele município. Foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato.

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