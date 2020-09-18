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Presidente da OAB

Após cerimônia de Fux, Felipe Santa Cruz testa negativo para Covid-19

O exame foi realizado após sete autoridades que participaram da posse do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal testarem positivo

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 19:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 19:28
Felipe Santa Cruz, presidente da OAB
Felipe Santa Cruz, presidente da OAB Crédito: Reprodução Twitter
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Felipe Santa Cruz testou negativo para o novo coronavírus. O exame foi realizado após sete autoridades que participaram da posse do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) contraíram Covid-19.
Santa Cruz esteve presente no evento, mas não foi infectado. Em nota, a OAB informou que o presidente da entidade se submeteu ao teste que voltou negativo.
Nesta quinta, 17, o procurador-geral da República Augusto Aras testou positivo para Covid-19 e se tornou a sexta autoridade presente na cerimônia do Supremo a ser diagnosticada com a doença. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, também contraiu a doença, se tornando o sétimo caso.
Além do PGR e do próprio ministro Fux, contraíram o novo coronavírus: o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão e Antônio Saldanha Palheiro e a presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi.
Fux tomou posse em cerimônia que reuniu cerca de 50 autoridades do Legislativo, Executivo e do Judiciário. O cerimonial do Supremo utilizou placas de acrílico entre as cadeiras dos ministros para reduzir o risco de contágio.
Em nota, o STF informou que 'todas as medidas de segurança, protocolos e procedimentos recomendados pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde foram adotados rigorosamente para a realização da solenidade de posse da nova gestão'.
As medidas incluem o uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura dos profissionais e dos convidados da cerimônia, a disponibilidade de álcool em gel e adesivos indicativos de distanciamento social.
"Ainda que esteja segura quanto às medidas de precaução adotadas dentro de suas instalações, a Corte Suprema brasileira estuda novos procedimentos para tornar ainda mais segura a presença de servidores e visitantes do STF", afirmou o STF, em nota.
Desde o início da pandemia, 157 servidores do Supremo, incluindo colaboradores e estagiários, foram diagnosticados com covid-19. O STF informou que os trabalhadores que atuaram na organização da posse de Fux estão sendo testados para o novo coronavírus.

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