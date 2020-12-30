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Após ataque a Dilma, sobrinho de Bolsonaro publica montagem com presidente agredindo estudante na ditadura

A montagem coloca a imagem de Bolsonaro em lance em que marcou gol na Vila Belmiro sobre a de um dos policiais que persegue estudante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 09:07

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 09:07

O sobrinho do presidente Jair Bolsonaro, Leonardo Rodrigues de Jeses, conhecido como Léo Índio
O sobrinho do presidente Jair Bolsonaro, Leonardo Rodrigues de Jeses, conhecido como Léo Índio Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
Primo dos filhos de Jair Bolsonaro (sem partido), Léo Índio publicou em suas redes sociais uma montagem em que o presidente aparece agredindo um manifestante durante a ditadura militar.
A montagem junta dois episódios protagonizados por Bolsonaro na segunda-feira (28). Pela manhã, ele fez provocação sobre tortura sofrida pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) durante a ditadura militar e disse que queria ver raio-x de sua mandíbula. Pela tarde, participou de jogo de futebol na Vila Belmiro, em Santos (SP).
Montagem de Léo Índio publicada em suas redes sociais
Montagem de Léo Índio publicada em suas redes sociais Crédito: Reprodução/ Instagram Léo Índio
A foto original foi tirada em 1968 e mostra um estudante de Medicina que participava de um ato contra a ditadura militar na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Ela foi feita pelo repórter fotográfico Evandro Teixeira.
A montagem coloca a imagem de Bolsonaro em lance em que marcou gol na Vila Belmiro sobre a de um dos policiais que persegue o estudante.
Léo Índio trabalhou até outubro no gabinete do senador Chico Rodrigues (DEM-RR), mas deixou seu posto depois que o parlamentar foi flagrado com dinheiro entre as nádegas em operação da Polícia Federal. Em dezembro, foi nomeado por Davi Alcolumbre (DEM-AP) para cargo na Diretoria-Geral do Senado.

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