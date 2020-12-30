Após ataque a Dilma, sobrinho de Bolsonaro publica montagem com presidente agredindo estudante na ditadura

O sobrinho do presidente Jair Bolsonaro, Leonardo Rodrigues de Jeses, conhecido como Léo Índio Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

Primo dos filhos de Jair Bolsonaro (sem partido), Léo Índio publicou em suas redes sociais uma montagem em que o presidente aparece agredindo um manifestante durante a ditadura militar.

A montagem junta dois episódios protagonizados por Bolsonaro na segunda-feira (28). Pela manhã, ele fez provocação sobre tortura sofrida pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) durante a ditadura militar e disse que queria ver raio-x de sua mandíbula. Pela tarde, participou de jogo de futebol na Vila Belmiro, em Santos (SP).

Montagem de Léo Índio publicada em suas redes sociais Crédito: Reprodução/ Instagram Léo Índio

A foto original foi tirada em 1968 e mostra um estudante de Medicina que participava de um ato contra a ditadura militar na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Ela foi feita pelo repórter fotográfico Evandro Teixeira.

A montagem coloca a imagem de Bolsonaro em lance em que marcou gol na Vila Belmiro sobre a de um dos policiais que persegue o estudante.