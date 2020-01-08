Após abalo com o pai, Carlos Bolsonaro tenta retomar influência no governo

Após sua relação com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ter passado por um abalo no ano passado, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) retomou o seu engajamento nas redes sociais e voltou à carga contra a comunicação do Palácio do Planalto.

Carlos Bolsonaro, filho do presidente, é vereador no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/Câmara do Rio

Crítico desde o início do governo à condução dos canais institucionais da Presidência da República, ele tornou a divulgar realizações da gestão federal e a fazer reparo público sobre a postura da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), comandada pelo publicitário Fabio Wajngarten. O empenho do vereador ocorreu após ele ter ficado quase um mês ausente das redes sociais.

Na época, o presidente queria evitar o assunto na esfera pública para não se indispor com o Supremo Tribunal Federal (STF), que analisava a questão e decidiu por rejeitar a possibilidade. Segundo relato feito ao jornal "Folha de S.Paulo", após o episódio, Bolsonaro pediu ao filho que desse menos opiniões nas redes sociais.

A ausência de Carlos ocorreu no mesmo período em que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News intensificou a coleta de depoimentos de ex-aliados do presidente, entre eles a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP).

Segundo a parlamentar paulista, que já entrou em diversos atritos com Carlos e os filhos de Bolsonaro nas redes sociais, o vereador tentou montar uma espécie de rede de espionagem no Palácio do Planalto. Isso incluiria grampos e dossiês.

CARLOS FICOU SEM FALAR COM BOLSONARO

Nas palavras de um aliado do presidente, após o desentendimento com o pai, Carlos chegou a ficar cerca de 45 dias sem falar com Bolsonaro. O mesmo interlocutor relatou que o episódio deprimiu o presidente e que ambos decidiram fazer as pazes no fim do ano passado. Eles, porém, não passaram o Natal juntos. Bolsonaro ficou em Brasília e viajou para a base naval de Aratu, em Salvador.

Carlos comemorou a festividade com o irmão e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Eles postaram fotos nas redes sociais. O senador Flavio Bolsonaro (sem partido-RJ) não aparece em foto da família.

A avaliação do núcleo moderado do governo federal, formado por integrantes da cúpula militar e da equipe econômica, é que, em sua volta às redes sociais, o vereador iniciou uma tentativa de retomar a sua influência sobre o governo.

A sua primeira ofensiva foi sobre a comunicação institucional, a quem se referiu em dezembro como uma "bela de uma porcaria".

A estrutura de comunicação do Palácio do Planalto é subordinada à Secretaria de Governo, comandada atualmente pelo general Luiz Eduardo Ramos.

O antecessor do ministro, o também general Carlos Santos Cruz, foi exonerado do cargo justamente após ter protagonizado um desentendimento com Carlos. Hoje, ele se tornou uma das principais vozes críticas à atual gestão.

"Se eu fosse comunicação do governo, o que sempre foi uma bela de uma porcaria, só neste vídeo trabalharia umas cinco mensagens facilmente", escreveu Carlos, referindo-se a uma das entrevistas diárias de Bolsonaro na entrada do Palácio do Alvorada.

No dia seguinte, em outra mensagem, ele escreveu que não é nem quer ser da "comunicação presidencial". A crítica do filho do presidente ficou sem resposta do Palácio do Planalto, que preferiu ignorá-la. A postura também foi adotada por outros ministros atacados anteriormente por Carlos, em uma tentativa de não se indispor com Bolsonaro.

Neste início de ano, a rede social do filho do presidente foi preenchida por informações sobre medidas adotadas pela gestão federal. Nesta terça-feira (7), inclusive, a conta oficial do Ministério da Saúde compartilhou mensagem de Carlos sobre o repasse de recursos a hospitais do país para a realização de cirurgias eletivas.

"GABINETE DA RAIVA" CONTINUOU ATUANDO

Apesar de Carlos ter submergido durante quase um mês, o chamado "gabinete da raiva", que é tutelado pelo filho do presidente, continuou agindo no Palácio do Planalto. O bunker ideológico é formado por três auxiliares presidenciais que mantêm viva a militância digital.

Carlos foi responsável pela estratégia de comunicação online que ajudou a eleger o pai. Mesmo após a vitória de Bolsonaro, o vereador continuou tendo acesso às redes sociais do presidente.