Carlos Bolsonaro justifica declaração polêmica sobre democracia

16/02/2019 - Carlos Bolsonaro: em meio à crise no governo, filho do presidente foi à Câmara Crédito: Renan Olaz - CMRJ

Ele chamou jornalistas de "canalhas" por terem, segundo ele, interpretado a frase postada no Twitter , na segunda-feira (09), de forma errada.

Também pelo Twitter, Carlos afirmou agora que trata-se de uma justificativa aos que pedem mudanças urgentes e que não quis dizer que defende a ditadura.

"O que falei: por vias democráticas as coisas não mudam rapidamente. É um fato. Uma justificativa aos que cobram mudanças urgentes. O que jornalistas espalham: Carlos Bolsonaro defende ditadura. CANALHAS! ", tuitou.

A mensagem da segunda dizia: "Por vias democráticas a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos...".

A postagem do filho do presidente foi alvo de críticas de políticos e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) , que viram nela uma ofensa ao sistema democrático brasileiro.

Carlos pediu licença não remunerada da Câmara Municipal do Rio de Janeiro para tratar de assuntos particulares no último dia 6 de setembro. A comunicação foi publicada nesta terça no diário oficial da Casa.

A licença não remunerada para tratar de assuntos particulares tem um período máximo de 120 dias por sessão legislativa.

Carlos tem acompanhado o pai desde sábado (07), quando o presidente Jair Bolsonaro (PSL) se internou em São Paulo para sua quarta cirurgia após a facada que sofreu no ano passado. A cirurgia foi feita no domingo (8). O vereador tem dormido no Hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital paulista.