Apoio a Bolsonaro é simulado na web usando programa de Silvio Santos

Um vídeo que circula nas redes sociais com trecho do "Programa Silvio Santos", do SBT, em que supostamente o apresentador de TV trata o candidato Jair Bolsonaro (PSL) como "próximo presidente", é falso, uma montagem. O vídeo foi alterado digitalmente e publicado por um canal do YouTube que faz sátiras.
O programa realmente foi ao ar e uma pessoa da plateia citou Jair Messias Bolsonaro. A edição do vídeo, no entanto, corta a pergunta feita pelo apresentador e altera as dicas apresentadas no quadro "Jogo das 3 Pistas". O primeiro registro do vídeo nas redes sociais é de outubro de 2017. Ele voltou a circular em grupos de WhatsApp e teve viralização em algumas páginas de Facebook em agosto de 2018.
A informação foi verificada pelo projeto Comprova, uma coalizão de 24 veículos de imprensa que combate a desinformação na internet nesta eleição presidencial. A checagem deste vídeo foi publicada após o aval de profissionais de Gazeta do Povo, SBT, Poder 360, Nexo, Folha de S. Paulo, Jornal do Commercio, UOL, Nova Escola e Gazeta Online.
A montagem dá a entender que Silvio Santos, apresentador e dono do SBT, está usando seu programa para favorecer um candidato, o que não ocorreu. O perfil oficial do SBT no YouTube publicou a íntegra do Programa Silvio Santos, que foi ao ar em 15/10/2017. A brincadeira que acabou adulterada na montagem era o "Jogo das 3 Pistas", disputado pelas filhas do apresentador, Patrícia e Rebeca Abravanel.
No jogo, Silvio Santos fornece até três pistas para que os participantes descubram quem é o personagem. Se erram, é a vez da plateia tentar adivinhar quem acerta ganha um valor em dinheiro.
No programa original levado ao ar pela emissora, as três dicas eram: "Foi do Exército", "Mudou o regime" e "15 de novembro". A primeira pessoa da plateia que tentou adivinhar, uma mulher chamada Gabrielly, começa a responder dizendo que não tem certeza, mas palpita "Jair Messias Bolsonaro", e já emenda um comentário dizendo que errou a resposta.
Após ouvir o chute, Silvio Santos de imediato questionou se ela "estava lá para fazer propaganda ou se era do comitê do deputado federal". A segunda pessoa acertou a resposta: "Marechal Deodoro da Fonseca".
As primeiras montagens desse conteúdo começaram a circular logo após o programa ir ao ar. As páginas oficiais de Jair Bolsonaro no Facebook e Twitter compartilharam uma versão editada do programa, em que aparece a menção feita a ele, no dia 16 de outubro.
Depois, a partir do dia 17 de outubro, começaram a aparecer as primeiras montagens com edição às dicas que apareciam na tela, no YouTube. Nesse caso, as pistas foram alteradas e aparecem as opções: "Próximo presidente", "Vai salvar o Brasil" e "Não é corrupto". O primeiro registro da montagem na web é do SnapNaro. O canal se define como uma página que "fala de política de uma maneira bem humorada" e ressalta que oferece a "oportunidade para dar boas risadas".
Este mês, o conteúdo voltou a viralizar. Pelo menos desde o dia 20 de agosto, o vídeo está circulando por grupos de WhatsApp. No Facebook, a reprodução do conteúdo começou antes, no dia 17. A página "Jair Bolsonaro 2018, a última Esperança da Nação" compartilhou no dia 17 de agosto e em seis dias teve 2.935 interações, 138 comentários e 3.954 compartilhamentos. O vídeo gerou 90.836 visualizações no período. Duas das páginas de Facebook que compartilharam esse conteúdo, "Bolsonaro Eu apoio" e "General Mourão, eu apoio", publicaram o vídeo apenas um minuto após a primeira publicação.