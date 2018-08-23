Apoio a Bolsonaro é simulado na web usando programa de Silvio Santos

Um vídeo que circula nas redes sociais com trecho do "Programa Silvio Santos", do SBT, em que supostamente o apresentador de TV trata o candidato Jair Bolsonaro (PSL) como "próximo presidente", é falso, uma montagem. O vídeo foi alterado digitalmente e publicado por um canal do YouTube que faz sátiras.

O programa realmente foi ao ar e uma pessoa da plateia citou Jair Messias Bolsonaro. A edição do vídeo, no entanto, corta a pergunta feita pelo apresentador e altera as dicas apresentadas no quadro "Jogo das 3 Pistas". O primeiro registro do vídeo nas redes sociais é de outubro de 2017. Ele voltou a circular em grupos de WhatsApp e teve viralização em algumas páginas de Facebook em agosto de 2018.

A informação foi verificada pelo projeto Comprova, uma coalizão de 24 veículos de imprensa que combate a desinformação na internet nesta eleição presidencial. A checagem deste vídeo foi publicada após o aval de profissionais de Gazeta do Povo, SBT, Poder 360, Nexo, Folha de S. Paulo, Jornal do Commercio, UOL, Nova Escola e Gazeta Online.

Quadro de Programa Silvio Santos foi alterado na internet para simular apoio a Bolsonaro Crédito: Reprodução

No jogo, Silvio Santos fornece até três pistas para que os participantes descubram quem é o personagem. Se erram, é a vez da plateia tentar adivinhar  quem acerta ganha um valor em dinheiro.

No programa original levado ao ar pela emissora, as três dicas eram: "Foi do Exército", "Mudou o regime" e "15 de novembro". A primeira pessoa da plateia que tentou adivinhar, uma mulher chamada Gabrielly, começa a responder dizendo que não tem certeza, mas palpita "Jair Messias Bolsonaro", e já emenda um comentário dizendo que errou a resposta.

Após ouvir o chute, Silvio Santos de imediato questionou se ela "estava lá para fazer propaganda ou se era do comitê do deputado federal". A segunda pessoa acertou a resposta: "Marechal Deodoro da Fonseca".

As primeiras montagens desse conteúdo começaram a circular logo após o programa ir ao ar. As páginas oficiais de Jair Bolsonaro no Facebook e Twitter compartilharam uma versão editada do programa, em que aparece a menção feita a ele, no dia 16 de outubro.

Depois, a partir do dia 17 de outubro, começaram a aparecer as primeiras montagens com edição às dicas que apareciam na tela, no YouTube. Nesse caso, as pistas foram alteradas e aparecem as opções: "Próximo presidente", "Vai salvar o Brasil" e "Não é corrupto". O primeiro registro da montagem na web é do SnapNaro. O canal se define como uma página que "fala de política de uma maneira bem humorada" e ressalta que oferece a "oportunidade para dar boas risadas".