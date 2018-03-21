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Queda de energia

Apagão atinge Estados do Norte e Nordeste do Brasil

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) ainda apura dimensão do problema e suas causas

Publicado em 21 de Março de 2018 às 19:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 19:46
Um apagão afetou municípios das regiões Norte e Nordeste nesta quarta-feira (21). A informação foi confirmada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que ainda apura a dimensão do problema e suas causas.
Informações preliminares da distribuidora Cosern dão conta de que houve queda de energia em todos os municípios do Rio Grande do Norte. A concessionária informou que outros Estados também registraram blecaute.
> Após apagões, Pacaembu passa por testes de energia e ganha reforço
No Maranhão, todas as 217 cidades do Estado registraram o apagão a partir das 15h45, segundo a Companhia Energética do Maranhão (CEMAR). Em Manaus, no Amazonas, diversos bairros da cidade também registraram problemas.
Na região metropolitana de Salvador, a situação causou problemas no trânsito, já que todos os semáforos da cidade apagaram e o metrô parou de funcionar. No Sergipe, informações preliminares dão conta de que o apagão foi geral.

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