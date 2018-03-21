Apagão atinge Estados do Norte e Nordeste do Brasil

Um apagão afetou municípios das regiões Norte e Nordeste nesta quarta-feira (21). A informação foi confirmada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que ainda apura a dimensão do problema e suas causas.
Informações preliminares da distribuidora Cosern dão conta de que houve queda de energia em todos os municípios do Rio Grande do Norte. A concessionária informou que outros Estados também registraram blecaute.
No Maranhão, todas as 217 cidades do Estado registraram o apagão a partir das 15h45, segundo a Companhia Energética do Maranhão (CEMAR). Em Manaus, no Amazonas, diversos bairros da cidade também registraram problemas.
Na região metropolitana de Salvador, a situação causou problemas no trânsito, já que todos os semáforos da cidade apagaram e o metrô parou de funcionar. No Sergipe, informações preliminares dão conta de que o apagão foi geral.