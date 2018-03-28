Anvisa suspende a venda de lote de Diazepam

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a venda do lote 20101816 do Diazepam, com validade até julho deste ano.
O medicamento, indicado para tratamento de síndromes de ansiedade, é fabricado pelo Santista Laboratório Farmacêutico.
Segundo a agência reguladora, os demais lotes do medicamento continuam disponíveis para venda no mercado.
De maneira geral, a Anvisa orienta o usuário que já tiver adquirido algum produto de lotes suspensos (o número do lote é impresso na embalagem) a interromper o uso imediatamente. No caso de tratamentos que não podem ser interrompidos, o usuário deve procurar o médico para receber orientações.
Outras informações podem ser obtidas em contato com o serviço de atendimento ao consumidor do fabricante. O usuário também pode entrar em contato com a Anvisa, pelo telefone 0800 642 9782 ou pelo email [email protected]. Tambem pode procurar a vigilância sanitária de seu estado ou município.