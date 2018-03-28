Anvisa suspende a venda de lote de Diazepam

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a venda do lote 20101816 do Diazepam, com validade até julho deste ano.

De maneira geral, a Anvisa orienta o usuário que já tiver adquirido algum produto de lotes suspensos (o número do lote é impresso na embalagem) a interromper o uso imediatamente. No caso de tratamentos que não podem ser interrompidos, o usuário deve procurar o médico para receber orientações.