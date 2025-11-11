Home
>
Brasil
>
Anvisa proíbe venda de whey e suplementos de duas marcas

Anvisa proíbe venda de whey e suplementos de duas marcas

Suplementos de proteína em pó, óleos de menta, sucupira e copaíba e outros produtos foram proibidos; empresas vendiam produtos sem licenciamento sanitário

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 15:41

SÃO PAULO - A Anvisa determinou, nesta segunda-feira (10), o recolhimento do whey protein da marca Proteus e dos suplementos alimentares da marca Bugroon Raízes por venda na internet sem regularização sanitária. Os anúncios foram publicados no Diário Oficial da União.

Recomendado para você

Suplementos de proteína em pó, óleos de menta, sucupira e copaíba e outros produtos foram proibidos; empresas vendiam produtos sem licenciamento sanitário

Anvisa proíbe venda de whey e suplementos de duas marcas

A parcela única extra será depositada após confirmação da aprovação e conclusão do ensino médio

Beneficiário do Pé-de-Meia ganha R$ 200 se fizer dois dias de Enem

Para o procurador-geral da República, Paulo Gonet, grupo colocou autoridades públicas na mira de "medidas letais"

Trama golpista: PGR pede condenação de militares 'kids pretos'

De acordo com a agência, os suplementos da Proteus são vendidos em sites como Shopee e Mercado Livre, sem regularização sanitária e identificação de fabricante ou importador nacional. Procurada via WhatsApp, a empresa não respondeu aos contatos da reportagem.

A agência suspendeu a fabricação, importação, distribuição, comercialização, divulgação e consumo dos produtos Whey Isolate Protein Mix, da marca Proteus, fabricados pela Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda.

A Anvisa também ordenou o recolhimento dos suplementos da Bugroon Raízes Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda. por falta de licenciamento sanitário. A empresa comercializava os produtos em seu site oficial.

Whey da marca Proteus e suplemento alimentar da Bugroon Raízes
Whey da marca Proteus e suplemento alimentar da Bugroon Raízes Crédito: Shopee/Reprodução

Foram suspensos todos os lotes dos óleos de menta, sucupira e copaíba, e dos suplementos Ginkocen, Calmom, Catux, Unaro Moringa, Neuralfocus e Contradô, todos da marca Bugroon. A Bugroon também não respondeu aos contatos por email até a publicação deste texto.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Suplemento Whey Protein

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais