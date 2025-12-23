Home
Anvisa proíbe Raia Drogasil de vender medicamentos das marcas Needs e Bwell

Segundo o órgão, a Raia Drogasil S.A. não tem autorização para produzir os fármacos; a proibição se estende para a comercialização nos sites das drogarias

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 15:40

A Anvisa proibiu a venda e a divulgação de todos os medicamentos da Needs e Bwell, marcas próprias das farmácias Drogasil e Droga Raia. Segundo o órgão, a Raia Drogasil S.A. não tem autorização para produzir os fármacos. A decisão foi publicada no Diário Oficial nesta terça-feira (23). A proibição se estende para a comercialização nos sites das drogarias e se aplica a qualquer pessoa física, jurídica ou veículo de comunicação que comercialize ou divulgue os produtos.

Em nota, a RD Saúde afirma que os medicamentos são produzidos por indústrias farmacêuticas licenciadas e autorizadas pela Anvisa, seguindo as normas regulatórias. "A RD Saúde não é indústria e não produz medicamentos. Os produtos das duas marcas estão devidamente registrados na agência reguladora. A empresa vai detalhar seus procedimentos em recurso administrativo a ser apresentado à Anvisa", diz o texto.

A Needs foi lançada em 2010 e se tornou o carro-chefe entre as marcas próprias da empresa. Ela surgiu oferecendo produtos básicos em categorias como higiene, primeiros socorros e beleza. No portfólio, estão itens como protetores solares, testes de gravidez, sabonetes, xampus, hidratantes, absorventes, repelentes e lenços umedecidos. Lançada em 2023, a Bwell é o segundo selo em faturamento e oferta produtos como multivitamínicos, suplementos alimentares, paracetamol, magnésio, lactase e melatonina, entre outros.

No início do mês, a RD Saúde obteve licença para produção e venda de mais de 20 moléculas de medicamentos que não necessitam de prescrição médica (OTC) sob a Bwell, prevista para ter início em 2026. Líder do mercado, o grupo surgiu em 2011 a partir da fusão entre a Droga Raia e a Drogasil, e hoje conta com cerca de 3.400 farmácias pelo país.

