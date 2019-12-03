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Saúde

Anvisa aprova regulação de remédio de maconha e produto será vendido em farmácia

A Anvisa aprovou nesta terça-feira (3) a regulamentação para o uso medicinal da maconha no Brasil, ou seja, os produtos feitos com cannabis passam a se sujeitar à vigilância sanitária e serão vendidos em farmácia.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 13:23

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 13:23

Remédio feito a partir da planta poderá ser vendido em farmácias no país Crédito: Pixabay
(FOLHAPRESS) - A Anvisa aprovou nesta terça-feira (3) a regulamentação para o uso medicinal da maconha no Brasil, ou seja, os produtos feitos com cannabis passam a se sujeitar à vigilância sanitária e serão vendidos em farmácia. 
O novo regulamento para os medicamentos que derivam da planta já aponta requisitos e padrões de qualidade, mas a norma deve ser revisada em até três anos porque o atual estágio científico do produto ainda é considerado inicial mundialmente.
As empresas que atuarem no setor devem manter suas pesquisas para comprovar eficácia e segurança dos produtos.  
As empresas também precisarão ter autorizações da Anvisa e certificados de boas práticas de fabricação, entre outros documentos. A prescrição é de responsabilidade do médico, que deve respeitar regras em relação à concentração de THC. 
A regulamentação aprovada será publicada no diário oficial nos próximos dias e entra em vigor 90 dias após a publicação.

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