Anvisa aprova regulação de remédio de maconha e produto será vendido em farmácia

Remédio feito a partir da planta poderá ser vendido em farmácias no país Crédito: Pixabay

(FOLHAPRESS) - A Anvisa aprovou nesta terça-feira (3) a regulamentação para o uso medicinal da maconha no Brasil, ou seja, os produtos feitos com cannabis passam a se sujeitar à vigilância sanitária e serão vendidos em farmácia.

O novo regulamento para os medicamentos que derivam da planta já aponta requisitos e padrões de qualidade, mas a norma deve ser revisada em até três anos porque o atual estágio científico do produto ainda é considerado inicial mundialmente.

As empresas que atuarem no setor devem manter suas pesquisas para comprovar eficácia e segurança dos produtos.

As empresas também precisarão ter autorizações da Anvisa e certificados de boas práticas de fabricação, entre outros documentos. A prescrição é de responsabilidade do médico, que deve respeitar regras em relação à concentração de THC.