Anvisa aprova droga injetável para tratar obesidade a partir de 12 anos

SÃO PAULO - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta terça-feira (26) o uso da droga injetável Wegovy (semaglutida 2,4 mg) para o tratamento de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes a partir de 12 anos.
Antes, o medicamento da Novo Nordisk já havia recebido aval no país para tratamento em adultos.
Apesar da nova decisão, o medicamento não está disponível ainda no Brasil. A expectativa é de comercialização a partir de janeiro de 2024, em preços que podem chegar a R$ 2.480 a dose.
A semaglutida desempenha algumas ações no organismo que colaboram na perda de peso. Uma é aumentar a sensação de saciedade e reduzir o apetite.
O Wegovy é produzido pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk. Ele é formulado a partir da semaglutida, mesmo composto do Ozempic, indicado para o tratamento de diabetes tipo 2, mas em dosagem diferente (2,4 mg contra 1 mg). Em estudos conduzidos com jovens de 12 a 18 anos, a droga reduziu em até 16,1% o peso médio dos participantes após 68 semanas.