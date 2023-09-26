Anvisa aprova droga injetável para tratar obesidade a partir de 12 anos

SÃO PAULO - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta terça-feira (26) o uso da droga injetável Wegovy (semaglutida 2,4 mg) para o tratamento de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes a partir de 12 anos.

Antes, o medicamento da Novo Nordisk já havia recebido aval no país para tratamento em adultos.

Apesar da nova decisão, o medicamento não está disponível ainda no Brasil. A expectativa é de comercialização a partir de janeiro de 2024, em preços que podem chegar a R$ 2.480 a dose.

Wegovy: Anvisa aprova injeção para tratar obesidade Medicamento é aplicado com a ajuda de uma caneta. Ainda não há uma data definida para que a semaglutida chegue ao mercado brasileiro Crédito: Reprodução

A semaglutida desempenha algumas ações no organismo que colaboram na perda de peso. Uma é aumentar a sensação de saciedade e reduzir o apetite.