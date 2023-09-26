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Nova decisão

Anvisa aprova droga injetável para tratar obesidade a partir de 12 anos

Apesar da decisão, o medicamento Wegovy ainda não está disponível no país; expectativa é que chegue em 2024
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 set 2023 às 14:07

Publicado em 26 de Setembro de 2023 às 14:07

SÃO PAULO - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta terça-feira (26) o uso da droga injetável Wegovy (semaglutida 2,4 mg) para o tratamento de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes a partir de 12 anos.
Antes, o medicamento da Novo Nordisk já havia recebido aval no país para tratamento em adultos.
Apesar da nova decisão, o medicamento não está disponível ainda no Brasil. A expectativa é de comercialização a partir de janeiro de 2024, em preços que podem chegar a R$ 2.480 a dose.
Wegovy: Anvisa aprova injeção para tratar obesidade Medicamento é aplicado com a ajuda de uma caneta. Ainda não há uma data definida para que a semaglutida chegue ao mercado brasileiro
Wegovy: Anvisa aprova injeção para tratar obesidade Medicamento é aplicado com a ajuda de uma caneta. Ainda não há uma data definida para que a semaglutida chegue ao mercado brasileiro Crédito: Reprodução
A semaglutida desempenha algumas ações no organismo que colaboram na perda de peso. Uma é aumentar a sensação de saciedade e reduzir o apetite.
O Wegovy é produzido pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk. Ele é formulado a partir da semaglutida, mesmo composto do Ozempic, indicado para o tratamento de diabetes tipo 2, mas em dosagem diferente (2,4 mg contra 1 mg). Em estudos conduzidos com jovens de 12 a 18 anos, a droga reduziu em até 16,1% o peso médio dos participantes após 68 semanas.

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