Quer emagrecer? Então foque na musculação

Gustavo explica que o peso corporal é influenciado por uma combinação de fatores Crédito: NassornSnitwong | Shutterstock

Emagrecer é um objetivo comum para muitas pessoas, e existe uma variedade de abordagens e estratégias que podem ser adotadas para alcançar resultados satisfatórios. Embora acredite-se amplamente que o exercício aeróbico diário seja essencial para a perda de peso, a verdade é que não é preciso fazer cardio todos os dias para obter grandes resultados de emagrecimento. Na realidade, a musculação pode desempenhar um papel fundamental e trazer benefícios significativos nesse processo também.

Antes de discutirmos a importância da musculação para o emagrecimento, é crucial entender que o peso corporal é influenciado por uma combinação de fatores, incluindo a ingestão calórica e o gasto energético. Quando nosso objetivo é perder peso, precisamos criar um déficit calórico, ou seja, consumir menos calorias do que gastamos. Embora o exercício cardiovascular seja eficaz para queimar calorias durante a atividade, a musculação pode oferecer benefícios duradouros que impulsionam o processo de emagrecimento.

"Ao contrário do que muitos pensam, a musculação não é apenas para aqueles que desejam ganhar massa muscular. Na verdade, ela desempenha um papel crucial na aceleração do metabolismo e na queima de calorias mesmo após o treino. O treinamento de força, como a musculação, promove o aumento da massa muscular, o que contribui para um metabolismo mais eficiente. Quanto mais massa muscular, mais calorias nosso corpo queima, mesmo em repouso." Gustavo Mattos - Profissional de Educação Física e colunista de A Gazeta

Além disso, a musculação é uma forma eficaz de combater a perda de massa muscular que pode ocorrer durante a perda de peso. Quando nos submetemos a uma dieta restritiva, o corpo pode não sustentar a massa muscular nesse processo e isso não é ideal, pois a massa muscular é importante para a saúde óssea, a força e a composição corporal adequada (relação entre gordura e músculo do corpo). O treinamento de força ajuda a preservar e fortalecer os músculos, minimizando a perda de massa muscular e, consequentemente, melhorando a aparência física.

Outro aspecto importante da musculação é a sua capacidade de promover a tonificação muscular. Muitas pessoas desejam um corpo “desenhado” e firme durante o processo de emagrecimento, e a musculação é uma aliada poderosa nesse sentido. Ao fortalecer e tonificar os músculos, é possível obter uma aparência mais definida e sem flacidez nesse processo.

Não devemos negligenciar o exercício cardiovascular, pois ele possui inúmeros benefícios para a saúde cardiovascular, a resistência física e a capacidade pulmonar. No entanto, para alcançar grandes resultados de emagrecimento, não é necessário se dedicar exclusivamente ao cardio todos os dias. Combinar exercícios cardiovasculares com sessões regulares de musculação é a chave para otimizar o processo de emagrecimento, aumentar a taxa metabólica e melhorar a composição corporal.