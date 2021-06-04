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Em reunião

Anvisa analisa novos pedidos de importação da Covaxin e Sputnik

O Ministério da Saúde fez a solicitação da vacina indiana, Covaxin, enquanto 6 estados do Brasil pedem doses prontas da vacina russa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 jun 2021 às 15:52

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 15:52

Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Começou há pouco a reunião extraordinária da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para mais uma análise dos pedidos de autorização excepcional e temporária da importação das vacinas Sputnik V e Covaxin contra a Covid-19. Nesta primeira parte da reunião, o gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes Lima Santos, fará uma apresentação técnica, com dados sobre os dois imunizantes.
Em março, a agência rejeitou a solicitação do Ministério da Saúde para autorização de importação e distribuição da vacina indiana Covaxin/BBV152. Na época, a direção da Anvisa informou que os dados apresentados não cumpriram os requisitos de lei para atestar a qualidade e eficácia da vacina indiana. O Ministério da Saúde tem contrato para compra do imunizante, produzido pela Bharat Biotech, da Índia.
Já o imunizante russo Sputnik V teve a importação negada em abril pela Anvisa por falta de dados básicos para análise do produto e em falhas identificadas pela área técnica da agência que podem comprometer eficácia, segurança e qualidade do imunizante.

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