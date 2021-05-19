Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Anvisa recebe pedido de uso emergencial de vacina do laboratório CanSino
Contra a Covid-19

Anvisa recebe pedido de uso emergencial de vacina do laboratório CanSino

A previsão é que a análise ocorra em até sete dias úteis. Caso faltem dados, o prazo poderá ser suspenso, como já ocorreu com outros imunizantes

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 16:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mai 2021 às 16:37
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) informou ter recebido um pedido de autorização para uso emergencial, no país, de uma vacina contra Covid desenvolvida pelo laboratório CanSino Biologics.
Segundo a agência, o pedido foi feito pela Belcher Farmacêutica, que representa a empresa chinesa no Brasil.
A previsão é que a análise ocorra em até sete dias úteis. Caso faltem dados, o prazo poderá ser suspenso, como já ocorreu com outros imunizantes.
Em nota, o órgão diz ter iniciado a checagem da documentação enviada. "No momento, está sendo feita a triagem para verificar se todas as informações para a avaliação da agência foram devidamente apresentadas", informa.
A Anvisa diz ainda ter feito duas reuniões com representantes do laboratório antes da formalização do pedido, quando foi discutida a lista de documentos necessários para que a agência possa fazer a análise. Os encontros ocorreram nos dias 8 e 15 de março. Na época, a empresa já havia manifestado interesse em trazer a vacina ao Brasil.
Chamada de Convidecia, a vacina da CanSino foi desenvolvida em parceria com a Academia de Ciências Médicas Militares da China e é composta por um adenovírus não replicante.
Segundo a Anvisa, os testes clínicos do imunizante ocorreram no Paquistão, na Rússia, no Chile, na Argentina e no México. Os dados devem ser analisados pela agência.
Em 24 de fevereiro, a CanSino divulgou que a vacina tem eficácia da vacina superior a 65% contra todos os casos sintomáticos da doença.

Veja Também

Redução de insumos vai atrasar produção de Coronavac, diz Butantan

Mães pedem em abaixo-assinado que lactantes sejam prioridade em vacinação no ES

Novas regras: entenda como fica a vacinação dos professores no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Saúde Vacina Covid-19 China
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Líder de quadrilha de roubo de cargas que agia no ES é preso no RJ
Cantor Silva
Justiça mantém indenização de R$ 20 mil a Silva por show cancelado no ES
PM fica ferido após capotar carro em Alegre
Policial militar fica ferido após capotar carro em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados