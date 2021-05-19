Anvisa recebe pedido de uso emergencial de vacina do laboratório CanSino

Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) informou ter recebido um pedido de autorização para uso emergencial, no país, de uma vacina contra Covid desenvolvida pelo laboratório CanSino Biologics.

Segundo a agência, o pedido foi feito pela Belcher Farmacêutica, que representa a empresa chinesa no Brasil.

A previsão é que a análise ocorra em até sete dias úteis. Caso faltem dados, o prazo poderá ser suspenso, como já ocorreu com outros imunizantes.

Em nota, o órgão diz ter iniciado a checagem da documentação enviada. "No momento, está sendo feita a triagem para verificar se todas as informações para a avaliação da agência foram devidamente apresentadas", informa.

A Anvisa diz ainda ter feito duas reuniões com representantes do laboratório antes da formalização do pedido, quando foi discutida a lista de documentos necessários para que a agência possa fazer a análise. Os encontros ocorreram nos dias 8 e 15 de março. Na época, a empresa já havia manifestado interesse em trazer a vacina ao Brasil.

Chamada de Convidecia, a vacina da CanSino foi desenvolvida em parceria com a Academia de Ciências Médicas Militares da China e é composta por um adenovírus não replicante.

Segundo a Anvisa, os testes clínicos do imunizante ocorreram no Paquistão, na Rússia, no Chile, na Argentina e no México. Os dados devem ser analisados pela agência.