Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Anônimos e personalidades se unem para doação de cilindros de oxigênio a Manaus
Solidariedade

Anônimos e personalidades se unem para doação de cilindros de oxigênio a Manaus

Muitos artistas e anônimos se uniram para ajudar com a compra de cilindros de oxigênio e EPIs para os hospitais de Manaus

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 10:17

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 jan 2021 às 10:17
Anônimos e personalidades se unem para doação de cilindros de oxigênio a Manaus
Whindersson Nunes e Caroline Lins mobilizaram as redes sociais para doações a Manaus Crédito: Redes sociais
Com a crise em Manaus, famosos e anônimos mobilizaram nas redes sociais campanhas para arrecadar recursos e cilindros de oxigênio.
Um dos primeiros a publicarem sobre o tema foi o humorista Whindersson Nunes. No Twitter, ele replicou a campanha "SOS AM - A saúde precisa da nossa ajuda". "Providenciando 20 cilindros de 50L de oxigênio pra distribuir nas unidades mais urgentes em Manaus! Alô meus amigos artistas! Na hora de fazer show é tão bom quando o público nos recebe com carinho né, vamos retribuir?", escreveu.
Imediatamente depois, a rede de solidariedade ganhou força. Ao longo do dia, o comediante informou sobre colaboradores: "Tirullipa 10 cilindros de 50L/ Tatá Werneck 10 cilindros 50L", enumerou. "Marília Mendonça, Safadão", continuou.
O escritor Paulo Coelho também entrou na campanha: "Pode acrescentar + 20 cilindros assim que souber onde enviar dinheiro. Não tenho WhatsApp . Parabéns pela iniciativa".

Veja Também

Com crise em Manaus, governo recua e isenta imposto sobre cilindro de oxigênio

ES disponibiliza 10 vagas para receber bebês prematuros de Manaus

"Nós fizemos a nossa parte", diz Bolsonaro em meio à crise em Manaus

O influenciador Felipe Neto foi outro que aderiu à campanha: " Mais 28 cilindros comprados! (12 de 50l e 16 de 40l), com logística de envio".

Retribuição

Já a estudante de Jornalismo Dalva Caroline Lins, de 22 anos, viu o drama de perto e também usou as redes sociais para arrecadar dinheiro para comprar oxigênio para a tia, internada em Manaus, no início desta semana.
"Minha tia ligou para minha mãe, desesperada, porque precisava desse cilindro de oxigênio, mas achei que era um caso isolado, que tinha faltado naquele dia", contou. A tia - Graça Barbosa, de 58 anos, conseguiu oxigênio e tem quadro estável.
Mas, anteontem, ela viu que o problema era maior. "Minha melhor amiga mandou mensagem dizendo que várias pessoas tinham morrido antes das 10h da manhã porque o oxigênio tinha acabado nos hospitais. Aí os profissionais começaram a me mandar mensagens relatando também a falta de EPIs (equipamentos de proteção). Aí me toquei sobre a situação que já tínhamos vivenciado. Era bem maior do que pensava."
Na internet, Dalva arrecadou, em um único dia, mais de R$ 8 mil.
A Secretaria da Saúde do Amazonas, disse entregar equipamentos semanalmente aos profissionais. Informou ainda que não procedem as informações de falta de EPIs.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Manaus (AM) Hospitais Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados