Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • ANJ repudia Mandetta por criticar trabalho da imprensa
Durante coletiva

ANJ repudia Mandetta por criticar trabalho da imprensa

Ministro da Saúde afirmou que os 'meios de comunicação são sórdidos' e que só buscam notícias ruins para vender jornal

Publicado em 29 de Março de 2020 às 09:08

Redação de A Gazeta

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, criticou a imprensa Crédito: Marcos Correa/PR
A Associação Nacional de Jornais (ANJ) lamentou, em carta direcionada ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, as críticas feitas por ele sobre o trabalho da imprensa brasileira durante a cobertura da epidemia. Mandetta afirmou que os "meios de comunicação são sórdidos" e que só buscam notícias ruins para vender jornal.
"Como presidente da ANJ, venho lamentar a injusta e equivocada referência aos jornais brasileiros expressa na sua entrevista deste sábado. Jornais, como médicos, não são imunes a erros. Mas, assim como os médicos, não vivemos de equívocos nem de notícias ruins, como vossa excelência mencionou em sua fala, que desconsiderou a dedicação de toda a imprensa em levar orientações e informações corretas, combatendo as desinformações, muitas vezes em cooperação estreita com o Ministério da Saúde", afirmou Marcelo Rech.
Na mesma carta, Rech ressaltou que a imprensa, assim como a medicina, se coloca ainda mais na linha de frente para colaborar com os esforços individuais e coletivos.

GLOBO RESPONDE CRÍTICA

Em editorial lido pela apresentadora Ana Paula Araújo, no Jornal Nacional deste sábado (28), a Globo emitiu um comunicado criticando o ministro da Saúde. Veja vídeo abaixo.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados