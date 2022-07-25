Anitta é vítima de deepfake e tem rosto recriado em vídeo com sexo oral

SÃO PAULO - Um vídeo que circula na internet e no WhatsApp , em que uma mulher aparece praticando sexo oral em um homem, está sendo atrelado à cantora Anitta . Isso porque o rosto da artista foi inserido no vídeo através de uma tecnologia conhecida como deepfake, que recria digitalmente os traços físicos de uma pessoa.

Imagem de vídeo falso que recria rosto de Anitta: assessoria da cantora trata o caso como uma "ação criminosa" Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A informação de que o vídeo é falso foi dada pela assessoria da cantora ao Gshow. "Não se trata de Anitta, mas sim uma ação criminosa que utiliza de recursos digitais para enganar o público, fazendo uma inserção do rosto de uma pessoa em outra. Neste caso, muito mal feito, por sinal", diz o comunicado.

A tecnologia conhecida como deepfake consiste em recriar digitalmente, através de programas com inteligência artificial, as feições físicas de uma pessoa. Com o recurso, usado recentemente por Kendrick Lamar em um videoclipe, é possível se chegar a um resultado que exiba perfeitamente sua voz, gestos e expressões faciais.

Quem chamou a atenção para o vídeo em que o rosto de Anitta foi inserido no corpo de outra mulher foi o jornalista Bruno Sartori, que divulga vídeos de deepfake em sua conta no Twitter . Ele, que se apresenta como "deepfaker" na rede social, fez um post alertando para a gravação falsa atrelada a Anitta.