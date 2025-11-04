Ancelotti encara falas contra estrangeiros de Leão e Oswaldo de Oliveira

Home
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 17:04

CBF sedia o 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, evento que não é promovido pela entidade, que apenas sede o espaço
CBF sedia o 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, evento que não é promovido pela entidade, que apenas sede o espaço Crédito: Reprodução

Um dia após convocar a seleção brasileira pela quarta vez, Carlo Ancelotti ouviu críticas a técnicos estrangeiros no País. As falas foram proferidas por Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira no 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol (FBTF), na sede da CBF, nesta terça-feira (4).

O italiano dividia o palco com os demais técnicos. "Eu sempre disse que não gosto de técnicos estrangeiros no meu país e não mudo a opinião", disse Leão. "Antes eu falava que não suportaria treinadores (estrangeiros). Mas, tenho que ser inteligente o suficiente para dizer que isso tudo tem um culpado: Nós, treinadores, somos os culpados da invasão de outros treinadores que não têm nada a ver com isso", completou.

Em tom ainda mais efusivo, Oswaldo de Oliveira desejou que a seleção volte a ser comandada por um técnico brasileiro. "Tomara, nós cheguemos a ter os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo clubes. É claro, Ancelotti, depois de ser campeão tomara que volte um brasileiro no comando". A fala despertou um leve sorriso no italiano.

O FBTF discute o futebol brasileiro na perspectiva dos técnicos. O próprio Carlo Ancelotti falou no evento. "É um prazer estar aqui com treinadores brasileiros e estar todos os dias na CBF. A força do treinador brasileiro, tenho que ser honesto, não é tão forte. Uma das primeiras coisas que escutei e não entendo é porque o treinador brasileiro não pode treinar na Europa. Significa que a figura é um pouco fraca. É importante trabalhar juntos para que a geração seja forte", refletiu Ancelotti.

O evento ainda contou com a participação Arthur Elias, da seleção feminina. Há nomes mais novos como Fernando Diniz, Eduardo Barroca e Alex. Outros já consagrados também compõem a lista, a exemplo de Abel Braga, Hélio dos Anjos e Falcão.

