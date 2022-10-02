Alegando indisposição, FHC não vota no primeiro turno

Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, não foi votar no primeiro turno dessas eleições. De acordo com sua assessoria, ele acordou indisposto.

Fernando Henrique Cardoso Crédito: Facebook / Divulgação

Após os 70 anos, o voto passa a ser facultativo, e FHC tem 91. No dia 22 de setembro, ele havia soltado uma nota, sem citar qualquer candidato, mas defendendo um voto com "compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade", além de elencar outros pontos que julga essenciais para a escolha.

A carta fez com que alguns interpretassem orientação de voto ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a ponto do próprio PSDB divulgar uma nota reafirmando que o posicionamento do partido era o de apoiar Simone Tebet (MDB) na corrida ao Planalto.