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Eleições 2022

Alegando indisposição, FHC não vota no primeiro turno

Aos, 91 anos, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, não foi votar no primeiro turno dessas eleições.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2022 às 18:20

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 18:20

Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, não foi votar no primeiro turno dessas eleições. De acordo com sua assessoria, ele acordou indisposto.
Fernando Henrique Cardoso
Fernando Henrique Cardoso Crédito: Facebook / Divulgação
Após os 70 anos, o voto passa a ser facultativo, e FHC tem 91. No dia 22 de setembro, ele havia soltado uma nota, sem citar qualquer candidato, mas defendendo um voto com "compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade", além de elencar outros pontos que julga essenciais para a escolha.
A carta fez com que alguns interpretassem orientação de voto ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a ponto do próprio PSDB divulgar uma nota reafirmando que o posicionamento do partido era o de apoiar Simone Tebet (MDB) na corrida ao Planalto.
Já na carta, o ex-presidente tucano antecipa a fragilidade de saúde. "Já não tenho mais energia para participar ativamente do debate político pré-eleitoral".

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